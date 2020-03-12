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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Доля боягузів, як правило, дуже ганебна, – нардеп від "Слуги народу" Чернєв про Сивохо

      - Читать новость на русском
      Єгор Чернєв / news.pn/uk

      Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував слова радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про війну. Він сказав, що "не підтримує людей з гнучкими спинами, які готові плазувати перед ворогом".

      Про це нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначив, що не підтримує Нацкорпус, але ще менше підтримує Сивохо.

      Цікаво Розмовляти з маріонетками немає сенсу, – журналіст про платформу примирення Сивохо

      Сергій Сивохо, я війни не хочу, і на ній не заробляв, пішовши в АТО добровольцем. Крім крові, горя і сліз на тій війні я не бачив нічого іншого. Я хочу миру. Але миру не хоче наш ворог,
      – заявив Чернєв.

      Він закликав Сивохо не підміняти поняття і нарешті визнати агресію Росії проти України. 

      Сутички активістів "Азову" із Сергієм Сивохо: основне

      • 12 березня у Києві презентували Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо. 
      • Під час конференції активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
      • Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.
      • Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.
      • Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".
      • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами. Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників. Він додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

      Що таке платформа примирення? Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.

      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Сутички Слуга народу Сергій Сивохо Новини України Новини політики
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