Доля боягузів, як правило, дуже ганебна, – нардеп від "Слуги народу" Чернєв про Сивохо

Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розкритикував слова радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про війну. Він сказав, що "не підтримує людей з гнучкими спинами, які готові плазувати перед ворогом".

Про це нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначив, що не підтримує Нацкорпус, але ще менше підтримує Сивохо.

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Сергій Сивохо, я війни не хочу, і на ній не заробляв, пішовши в АТО добровольцем. Крім крові, горя і сліз на тій війні я не бачив нічого іншого. Я хочу миру. Але миру не хоче наш ворог,

– заявив Чернєв.

Він закликав Сивохо не підміняти поняття і нарешті визнати агресію Росії проти України.

Сутички активістів "Азову" із Сергієм Сивохо: основне

12 березня у Києві презентували Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Під час конференції активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.

Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.

Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами. Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників. Він додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

Що таке платформа примирення? Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.