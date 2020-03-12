Розмовляти з маріонетками немає сенсу, – журналіст про платформу примирення Сивохо
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення та єдності, яка передбачає діалог з людьми, які живуть на окупованих територіях. Журналіст Сергій Іванов в ефірі 24 каналу зазначив, що платформа не дієва, адже варто розмовляти саме з Росією.
За його словами, потрібно говорити "з суб'єктом, який здійснив військову інвазію в Україну".
Зверніть увагу Сивохо не представляє офіційно позицію РНБО, – Данілов
"Ми пам'ятаємо історію Псковського десанту, який геть не схожий на луганчан. Пам'ятаємо історію Єрофеєва та Александрова, які так само не мали українських паспортів та не були прописані ні в Донецьких, ні в Луганських областях. Вважаю, що тут суб'єктом перемовин може виступати лише держава, яка все розпочала – Росія. Розмовляти з маріонетками немає сенсу", – сказав Іванов.
Також він додав, що розмовляти з людьми, які себе не вважають українцями – не варто. Людям, які внаслідок російської пропаганди чи інших чинників підтримують державу агресора треба дати право вибору.
Якщо вони вважають, що Луганщина – це Росія, хай їдуть в Росію. Однак мають розуміти, що після звільнення Луганщини, якщо вони брали участь проти України, їх засудять,
– ствердив журналіст.
Іванов пояснив, що не може бути жодних компромісів з людьми, які брали зброю і стріляли в свою армію.
Платформа примирення: коротко
- Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо ініціював створення Національної платформи примирення і єдності. З його слів, це допоможе "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".
- Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого. Однак тоді через бої під Золотим захід перенесли.
- Остаточно презентували платформу сьогодні, 12 березня 2020 року.
- Представники "Нацкорпусу" увірвалися силою у будівлю, де відбувалась презентація та влаштували штовханину, внаслідок якої Сивохо впав.
- Сергій Сивохо прокоментував бійку та зазначив, що "деяким миру не треба" і "це не зупинить їх рух".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що Сивохо не представляє офіційно позиції РНБО.
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