Розмовляти з маріонетками немає сенсу, – журналіст про платформу примирення Сивохо

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення та єдності, яка передбачає діалог з людьми, які живуть на окупованих територіях. Журналіст Сергій Іванов в ефірі 24 каналу зазначив, що платформа не дієва, адже варто розмовляти саме з Росією.

За його словами, потрібно говорити "з суб'єктом, який здійснив військову інвазію в Україну".

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"Ми пам'ятаємо історію Псковського десанту, який геть не схожий на луганчан. Пам'ятаємо історію Єрофеєва та Александрова, які так само не мали українських паспортів та не були прописані ні в Донецьких, ні в Луганських областях. Вважаю, що тут суб'єктом перемовин може виступати лише держава, яка все розпочала – Росія. Розмовляти з маріонетками немає сенсу", – сказав Іванов.

Також він додав, що розмовляти з людьми, які себе не вважають українцями – не варто. Людям, які внаслідок російської пропаганди чи інших чинників підтримують державу агресора треба дати право вибору.

Якщо вони вважають, що Луганщина – це Росія, хай їдуть в Росію. Однак мають розуміти, що після звільнення Луганщини, якщо вони брали участь проти України, їх засудять,

– ствердив журналіст.

Іванов пояснив, що не може бути жодних компромісів з людьми, які брали зброю і стріляли в свою армію.

Платформа примирення: коротко

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