Презентацію платформи примирення з Донбасом перенесли через бій у Золотому, – Сивохо
Запуск Національної платформи примирення та єдності з Донбасом, який мав відбутися 19 лютого, перенесли через атаку проросійських бойовиків на Донбасі. Проте РНБО продовжить працювати над покращенням діалогу між людьми.
Про це повідомив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що атака російських найманців спрямована на зрив мирних ініціатив України.
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"Цинічна провокація, аби зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого", – написав Сивохо.
За його словами, в РНБО сумнавілися, чи переносити презентацію Нацплатворми примирення. Проте в оборонному відомстві все з вирішили не проводити його завтра, 19 лютого.
Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Не скасувати, а перенести. Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно,
– наголосив Сивохо.
Радник секретаря РНБО додав, що нову дату проведення прозентації оголосять згодом.
Що передбачає Нацплатформа примирення та єдності
- Національна платформа примирення та єдності з Донбасом не буде створена у межах РНБО, а стане абсолютно новою структурою.
- Її створили у межах виконання сформульованих президентом Зеленським завдань із гуманітарної політики реінтеграції Донбасу.
- Завдання Нацплатворми примирення – "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми", допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі "слухати та чути".