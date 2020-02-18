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      Презентацію платформи примирення з Донбасом перенесли через бій у Золотому, – Сивохо

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      Сивохо повідомив про перенесення презентації платформи примирення з Донбасом

      Запуск Національної платформи примирення та єдності з Донбасом, який мав відбутися 19 лютого, перенесли через атаку проросійських бойовиків на Донбасі. Проте РНБО продовжить працювати над покращенням діалогу між людьми.

      Про це повідомив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що атака російських найманців спрямована на зрив мирних ініціатив України.

      Важливо: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

      "Цинічна провокація, аби зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого", – написав Сивохо.

      За його словами, в РНБО сумнавілися, чи переносити презентацію Нацплатворми примирення. Проте в оборонному відомстві все з вирішили не проводити його завтра, 19 лютого.

      Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Не скасувати, а перенести. Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно,
      – наголосив Сивохо.

      Радник секретаря РНБО додав, що нову дату проведення прозентації оголосять згодом.

       

      Що передбачає Нацплатформа примирення та єдності

      • Національна платформа примирення та єдності з Донбасом не буде створена у межах РНБО, а стане абсолютно новою структурою.
      • Її створили у межах виконання сформульованих президентом Зеленським завдань із гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. 
      • Завдання Нацплатворми примирення – "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми", допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі "слухати та чути".
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Бій біля Золотого РНБО Війна на Донбасі Сергій Сивохо Новини України Новини політики
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