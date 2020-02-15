Національна платформа примирення та єдності: Сивохо заявив про новий план миру з Донбасом

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо повідомив про майбутню презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед початком з'їзду партії "Слуга народу". Щоправда, про вищезазначену платформу на цьому заході нічого не мовилося. На питання, чи створили її у межах РНБО, Сивохо відповів, що це буде абсолютно нова структура.

Цікаво! Сивохо назвав перший крок для реінтеграції Донбасу

Згодом Іван Толкачов, який представився членом "команди Сивохо", заявив, що презентація нової структури має відбутися 19 лютого.

Цю платформу створено у межах виконання сформульованих президентом завдань із гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася Платформа,

– додав він.

За його словами, ця платформа має намір "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

Що ще відомо про анонсовану Сивохою Національну платформу примирення та єдності

Про неї він уперше заявив у жовтні 2019 року. Тоді мовилося про створення Національної платформи примирення та єдності для "пошуку діалогу на шляху до миру".

Сивохо підкреслював, що багато хто критикує президента Зеленського за "недостатню жорсткість і категоричність, але він – президент миру та діалогу".

Тому, зауважив Сивохо, для повернення до складу України Донбасу та людей, що проживають на окупованих територіях, необхідно, як у сім'ї, навчитися "розуміти, прощати та просити вибачення".

Радимо ознайомитися! Володимир Зеленський виступив у Мюнхені: відео та головні тези

Які ще ідеї щодо Донбасу пропонує Україна

У межах Мюнхенської конференції Володимир Зеленський заявив про ініціативу спільного патрулювання лінії розмежування між підконтрольними Києву та окупованими територіями. Окрім України та ОБСЄ, участь у цьому ще мають брати представники окупаційних адміністрацій. Але хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, Зеленський не уточнив.

Крім того, президент України заявив, що Україна хоче запропонувати секторальний принцип розведення військ на Донбасі. Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. А далі відбувається поступове розведення сил і засобів.

Український президент наголосив, що перехід від одного сектора до наступного є можливим лише після того, як спостерігачі ОБСЄ верифікують відсутність будь-яких збройних формувань, озброєних військ і військової техніки.