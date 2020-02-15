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      Національна платформа примирення та єдності: Сивохо заявив про новий план миру з Донбасом

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      Сергій Сивохо / ATR

      Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо повідомив про майбутню презентацію Національної платформи примирення та єдності.

      Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед початком з'їзду партії "Слуга народу". Щоправда, про вищезазначену платформу на цьому заході нічого не мовилося. На питання, чи створили її у межах РНБО, Сивохо відповів, що це буде абсолютно нова структура.

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      Згодом Іван Толкачов, який представився членом "команди Сивохо", заявив, що презентація нової структури має відбутися 19 лютого.

      Цю платформу створено у межах виконання сформульованих президентом завдань із гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася Платформа,
      – додав він.

      За його словами, ця платформа має намір "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

      Що ще відомо про анонсовану Сивохою Національну платформу примирення та єдності

      Про неї він уперше заявив у жовтні 2019 року. Тоді мовилося про створення Національної платформи примирення та єдності для "пошуку діалогу на шляху до миру".

      Сивохо підкреслював, що багато хто критикує президента Зеленського за "недостатню жорсткість і категоричність, але він – президент миру та діалогу".

      Тому, зауважив Сивохо, для повернення до складу України Донбасу та людей, що проживають на окупованих територіях, необхідно, як у сім'ї, навчитися "розуміти, прощати та просити вибачення".

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      Які ще ідеї щодо Донбасу пропонує Україна

      У межах Мюнхенської конференції Володимир Зеленський заявив про ініціативу спільного патрулювання лінії розмежування між підконтрольними Києву та окупованими територіями. Окрім України та ОБСЄ, участь у цьому ще мають брати представники окупаційних адміністрацій. Але хто саме з "представників окупованих територій" міг би взяти участь в такому патрулюванні, Зеленський не уточнив.

      Крім того, президент України заявив, що Україна хоче запропонувати секторальний принцип розведення військ на Донбасі. Відповідно до нього, лінія розмежування розбивається на сектори. А далі відбувається поступове розведення сил і засобів.

      Український президент наголосив, що перехід від одного сектора до наступного є можливим лише після того, як спостерігачі ОБСЄ верифікують відсутність будь-яких збройних формувань, озброєних військ і військової техніки.

      Спільне патрулювання за участю України та бойовиків: Зеленський просуває нову ідею щодо Донбасу
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу РНБО Війна на Донбасі Сергій Сивохо
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