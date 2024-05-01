Наразі звідти евакуювали працівників, а спецслужби розпочали огляд. Зазначимо, що повідомлення про фейкові замінування часто надходять в українські структури – чи б пак держоргани, навчальні заклади або ж ТРЦ.

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Мінування ОВА

Вінницька, Сумська та Рівненська ОВА 1 травня отримали анонімні повідомлення про мінування приміщень адміністрації та обласної ради.

Наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення. Про результати обстеження повідомлю згодом,

– написав Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА,

Водночас заяви про мінування тих чи інших об'єктів не означають, що всередині справді може бути вибуховий пристрій. Найчастіше це фейкові замінування, однак задля безпеки, всіх працівників та відвідувачів мають евакуювати, а спецслужби повинні провести огляд.

Так, вже о 15:55 в ОВА заявили, що інформація про мінування не підтвердилася.

Люди повертаються на свої робочі місця. Дякую поліції та рятувальникам за оперативність,

– зазначив Борзов.

Додамо, що повідомлення про мінування грають на руку ворогу, адже вони буквально паралізують роботу структур.

Фейкові замінування в Україні