Наразі звідти евакуювали працівників, а спецслужби розпочали огляд. Зазначимо, що повідомлення про фейкові замінування часто надходять в українські структури – чи б пак держоргани, навчальні заклади або ж ТРЦ.

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Мінування ОВА

Вінницька, Сумська та Рівненська ОВА 1 травня отримали анонімні повідомлення про мінування приміщень адміністрації та обласної ради.

Наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення. Про результати обстеження повідомлю згодом,
– написав Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА,

Так, вже о 15:55 в ОВА заявили, що інформація про мінування не підтвердилася.

Люди повертаються на свої робочі місця. Дякую поліції та рятувальникам за оперативність,
зазначив Борзов.

Додамо, що повідомлення про мінування грають на руку ворогу, адже вони буквально паралізують роботу структур.

Фейкові замінування в Україні

  • 21 листопада в Одесі повідомили про масові "мінування" навчальних закладів. Повідомлялося про 8 таких випадків – йшлося про всі школи міста. У департаменті освіти та науки заявили, що на їхню електронну адресу надійшло повідомлення від "російського терориста".
  • 5 жовтня у Київській області замінували заклади освіти. На електронні адреси закладів освіти надійшли листи із інформацією про загрозу. Всіх працівників та школярів евакуювали. Інформація не підтвердилася.
  • 4 вересня у Київській міській військовій адміністрації повідомили про мінування всіх торгових центрів у столиці. Водночас того таки дня надходили повідомлення про вибухові пристрої у школах Києва. Виклик був хибним.