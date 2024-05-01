Наразі звідти евакуювали працівників, а спецслужби розпочали огляд. Зазначимо, що повідомлення про фейкові замінування часто надходять в українські структури – чи б пак держоргани, навчальні заклади або ж ТРЦ.
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Мінування ОВА
Вінницька, Сумська та Рівненська ОВА 1 травня отримали анонімні повідомлення про мінування приміщень адміністрації та обласної ради.
Наразі відповідно до протоколу відбувається евакуація працівників. Відповідні служби розпочали обстеження приміщення. Про результати обстеження повідомлю згодом,
– написав Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА,
Так, вже о 15:55 в ОВА заявили, що інформація про мінування не підтвердилася.
Люди повертаються на свої робочі місця. Дякую поліції та рятувальникам за оперативність,
– зазначив Борзов.
Додамо, що повідомлення про мінування грають на руку ворогу, адже вони буквально паралізують роботу структур.
Фейкові замінування в Україні
- 21 листопада в Одесі повідомили про масові "мінування" навчальних закладів. Повідомлялося про 8 таких випадків – йшлося про всі школи міста. У департаменті освіти та науки заявили, що на їхню електронну адресу надійшло повідомлення від "російського терориста".
- 5 жовтня у Київській області замінували заклади освіти. На електронні адреси закладів освіти надійшли листи із інформацією про загрозу. Всіх працівників та школярів евакуювали. Інформація не підтвердилася.
- 4 вересня у Київській міській військовій адміністрації повідомили про мінування всіх торгових центрів у столиці. Водночас того таки дня надходили повідомлення про вибухові пристрої у школах Києва. Виклик був хибним.