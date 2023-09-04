У Київській міській військовій адміністрації запевняють: дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Що відомо на цю мить

Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Нагадаємо, 1.09 та сьогодні, 4.09, були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить,

– наголосили у КМВА.

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