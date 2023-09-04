У Київській міській військовій адміністрації запевняють: дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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Що відомо на цю мить
Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Нагадаємо, 1.09 та сьогодні, 4.09, були хибні мінування усіх шкіл Києва. Тож зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить,
– наголосили у КМВА.
Раніше "мінували" школи
- Повідомлення про мінування 4 вересня – друге за день. Зранку ішлося про замінування всіх загальноосвітніх шкіл у Києві, але виклик виявився хибним.
- "Щодо евакуації дітей та вчителів із приміщень – рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації", – наголосили у КМВА.
- О 17:06 в КМВА проінформували, що після повідомлення про замінування фахівці провели ретельну перевірку усіх середніх шкіл Києва. Виклик був хибним.
- 4 вересня розпочався повноцінний навчальний процес у школах. 1 вересня припало на п'ятницю, тому в навчальних закладах переважно проводили тільки урочисті заходи.
- Проте 1 вересня також говорили про "мінування" шкіл. Об 11:45 повідомили, що школи заміновано, а о 18:19 проінформували, що мінування було фейковим.