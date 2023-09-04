В Киевской городской военной администрации уверяют: дестабилизацию ситуации с безопасностью в Киеве никто не допустит. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Читайте также: В Киеве сообщили о заминировании всех школ и колледжей: что показала проверка
Что известно на этот момент
Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает своими силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Напомним, 1.09 и сегодня 4.09 были "минирования" всех школ Киева. Так что сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации с безопасностью в Киеве никто не допустит,
– подчеркнули в КГВА.
Раньше "минировали" школы
- Сообщение о минировании 4 сентября – второе за день. Утром речь шла о заминировании всех общеобразовательных школ в Киеве, но вызов оказался ложным.
- "Об эвакуации детей и учителей из помещений – решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", – отметили в КГВА.
- В 17:06 в КГВА проинформировали, что после сообщения о заминировании специалисты провели тщательную проверку всех средних школ Киева. Вызов был ложным.
- 4 сентября начался полноценный учебный процесс в школах. 1 сентября пришлось на пятницу, поэтому в учебных заведениях в основном проводили только торжественные мероприятия.
- Однако 1 сентября также говорили о "минировании" школ. В 11:45 сообщили, что школы заминированы, а в 18:19 проинформировали, что минирование было фейковым.