Напомним, что 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.
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В Киеве заявили о заминировании школ
Так, утром 4 сентября столичная полиция снова получила уведомление о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации,
– отметили в КГВА.
Фейковые минирования в Украине
- В Киеве 1 сентября сообщали о заминировании всех средних школ. Полицейские проверили информацию. Позже поступила актуальная информация от КГВА. В администрации отметили, что после сообщений о заминировании была проведена тщательная проверка. К счастью, информация не подтвердилась. Так что вызов с предупреждением был ошибочным.
- Также неизвестные заявляли о якобы заминировании Ровненской областной государственной администрации. Всех работников эвакуировали оттуда.
- Напомним, что во Львове 29 марта "заминировали" вузы. Сообщение от анонима поступило около 13:50. В частности, тревожное сообщение получили два львовских вуза. Так, сообщалось о фейковых заминированиях во Львовском государственном университете физической культуры, что на улице Костюшко, и во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.
- В начале 2023 года во Львове два дня подряд сообщали о заминировании Ратуши. К счастью, при обследовании помещения Ратуши специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Таким образом, сообщение о минировании дважды подряд оказалось фейковым.