Напомним, что 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

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В Киеве заявили о заминировании школ

Так, утром 4 сентября столичная полиция снова получила уведомление о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации,

– отметили в КГВА.

Фейковые минирования в Украине