Нагадаємо, що 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

Дивіться також У Львові повідомляли про замінування Ратуші: людей евакуювали з міськради

У Києві заявили про замінування шкіл

Так, зранку 4 вересня столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації,

– наголосили у КМВА.

Фейкові мінування в Україні