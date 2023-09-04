Нагадаємо, що 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.
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У Києві заявили про замінування шкіл
Так, зранку 4 вересня столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації,
– наголосили у КМВА.
Фейкові мінування в Україні
- У Києві 1 вересня повідомляли про замінування всіх середніх шкіл. Поліцейські перевірили інформацію. Згодом надійшла актуальна інформація від КМВА. В адміністрації зазначили, що після повідомлень про замінування провели ретельну перевірку. На щастя, інформація не підтвердилася. Тож виклик з попередженням був хибним.
- Також невідомі заявляли про нібито замінування Рівненської обласної державної адміністрації. Всіх працівників звідти евакуювали.
- Нагадаємо, що у Львові 29 березня "замінували" виші. Повідомлення від аноніма надійшло близько 13:50. Зокрема, тривожне повідомлення отримали два львівські виші. Так, повідомлялося про фейкові замінування у Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
- На початку 2023 року у Львові два дні поспіль повідомляли про замінування Ратуші. На щастя, під час обстеження приміщення Ратуші фахівці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Таким чином, повідомлення про мінування двічі поспіль виявилось фейковим.