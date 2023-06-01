Деталі повідомив сам глава Рівненської ОДА Віталій Коваль. За його словами, ворог продовжує "бавитися" у мінера.
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Він зазначив, що, згідно з правилами, всіх працівників вже евакуювали.
Про результати обстеження будівлі повідомлю згодом,
– додав він.
Зауважимо, що Рівненську ОВА "мінують" вже не вперше. У січні Віталій Коваль повідомив про нібито мінування одразу низки місць, зокрема:
- в органах влади,
- школах,
- торгових центрах.
Тоді кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ евакуювали людей та перевірили будівлі.
Зауважимо, що 2 січня невідома особа повідомила про замінування Львівської міської ради. Через це з мерії евакуйовували працівників. Та згодом інформація про вибухівку не підтвердилася.
Хто та навіщо влаштував масове "мінування" споруд по всій Україні
Зауважимо, що хвиля фейкових замінувань несеться ще з початку 2022 року. У багатьох містах анонімні терористи повідомляють про нібито заміновані школи, вокзали, аеропорти, банки тощо. На щастя, жодне з цих повідомлень не підтвердилося.
Такий сплеск фейкових замінувань пов'язують з повномасштабним вторгненням Росії до України. Псевдозамінування – це один з елементів гібридної війни, яку веде Росія.
Заступник директора Інституту дослідження екстремізму, Богдан Петренко, стверджує, що на сплеск замінувань впливають 2 фактори:
- Перший фактор пов'язаний з зовнішніми втручаннями, зокрема зі спробами Росії спровокувати обурення серед українського населення шляхом висміювання діяльності правоохоронних органів та державних структур загалом.
- Другий фактор пов'язаний з початком навчання в школах після канікул та періоду дистанційного навчання. Після тривалого перебування у віддаленому форматі багато учнів повертаються до навчальних закладів, що може спричинити певну напругу та несформованість у деяких індивідів.