У Київській області 5 жовтня повідомили про можливе замінування шкіл. На електронні адреси закладів освіти надійшли листи із інформацією про загрозу.
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На місці працюють правоохоронці
Повідомлення перевіряють правоохоронці. Його отримали від анонімного джерела.
Весь персонал та дітей, які там навчаються, евакуйовано. Крім будівель, перевірять також і навколишню територію.
Раніше школи столиці "мінували" 4 вересня. Тоді інформація не підтвердилась, проте працівники поліції та ДСНС спрацювали оперативно.
Фейкові замінування: останні новини
- 4 вересня також заявляли про "мінування" усіх торгових центрів Києва. Поліція закликала зберігати спокій. Також у КМВА запевняли, що не допустять дестабілізації ситуації.
- Схожі повідомлення були й у Львові. 7 серпня повідомили про замінування Ратуші, що на площі Ринок, 1. Працівників та відвідувачів міської ради евакуювали з будівлі. Повідомлялося, що на місце події приїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські. Тоді інформація про мінування теж виявилась хибною.
- У Києві 17 липня нібито замінували лікарню швидкої медичної допомоги. Тоді евакуювали майже 450 осіб, які були на території медзакладу. Правоохоронці, які працювали на місці подій, не виявили вибухонебезпечних предметів.