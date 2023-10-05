У Київській області 5 жовтня повідомили про можливе замінування шкіл. На електронні адреси закладів освіти надійшли листи із інформацією про загрозу.

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На місці працюють правоохоронці

Повідомлення перевіряють правоохоронці. Його отримали від анонімного джерела.

Весь персонал та дітей, які там навчаються, евакуйовано. Крім будівель, перевірять також і навколишню територію.

Раніше школи столиці "мінували" 4 вересня. Тоді інформація не підтвердилась, проте працівники поліції та ДСНС спрацювали оперативно.

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