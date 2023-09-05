У контексті цього міська влада Києва зробила важливу заяву. Зокрема, глава Київської міської військової адміністрації закликав людей бути спокійними.

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Що сказала влада про "мінування" у Києві

Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась – знов хибні виклики,

– заявив очільник КМВА Сергій Попко.

Він пояснив, що ворог добивається у столиці України паніки, хаосу та страху, проте не отримає. За словами посадовця, безпекова ситуація в Києві контрольована.

"І один з найголовніших чинників її стабільності – впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій Перемозі!" – запевнив Попко.

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