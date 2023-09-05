У контексті цього міська влада Києва зробила важливу заяву. Зокрема, глава Київської міської військової адміністрації закликав людей бути спокійними.
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Що сказала влада про "мінування" у Києві
Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась – знов хибні виклики,
– заявив очільник КМВА Сергій Попко.
Він пояснив, що ворог добивається у столиці України паніки, хаосу та страху, проте не отримає. За словами посадовця, безпекова ситуація в Києві контрольована.
"І один з найголовніших чинників її стабільності – впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій Перемозі!" – запевнив Попко.
Останні повідомлення про "мінування" у Києві
- Напередодні, 4 вересня, у столиці повідомили про нібито мінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція перевірила інформацію і вона не підтвердилась.
- Окрім того, в цей же день невідомі повідомили про мінування всіх загальноосвітніх шкіл у столиці України. Проте, знову ж таки, ці дані виявились хибними.
- Ба більше, 1 вересня невідомі також буцімто "замінували" всі середні школи Києва. Тоді інформація також не підтвердилась.