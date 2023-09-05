В контексте этого городские власти Киева сделали важное заявление. В частности, глава Киевской городской военной администрации призвал людей быть спокойными.

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Что сказали власти о "минировании" в Киеве

Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила уведомление о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась – опять ошибочные вызовы,

– заявил глава КМВА Сергей Попко.

Он объяснил, что враг добивается в столице Украины паники, хаоса и страха, но не получит. По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая.

"И один из самых главных факторов ее стабильности – уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей Победе!" – заверил Попко.

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