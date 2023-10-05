В Киевской области 5 октября сообщили о возможном заминировании школ. На электронные адреса учебных заведений поступили письма с информацией об угрозе.

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На месте работают правоохранители

Сообщение проверяют правоохранители. Оно пришло от анонимного источника.

Весь персонал и учащиеся там эвакуированы. Кроме построек, проверят также и окружающую территорию.

Ранее школы столицы "минировали" 4 сентября. Тогда информация не подтвердилась, однако сотрудники полиции и ГСЧС сработали оперативно.

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