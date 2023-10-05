В Киевской области 5 октября сообщили о возможном заминировании школ. На электронные адреса учебных заведений поступили письма с информацией об угрозе.
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На месте работают правоохранители
Сообщение проверяют правоохранители. Оно пришло от анонимного источника.
Весь персонал и учащиеся там эвакуированы. Кроме построек, проверят также и окружающую территорию.
Ранее школы столицы "минировали" 4 сентября. Тогда информация не подтвердилась, однако сотрудники полиции и ГСЧС сработали оперативно.
Фейковые заминирования: последние новости
- 4 сентября также сообщили о "минировании" всех торговых центров Киева . Полиция призвала сохранять покой. Тако в КМВА уверяли, что не допустят дестабилизацию ситуации.
- Похожие сообщения были и во Львове. 7 августа сообщили о заминировании Ратуши на площади Рынок 1. Работников и посетителей городского совета эвакуировали из здания. Сообщалось, что на место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники полиции Львовщины и патрульные полицейские. Тогда информация о минировании тоже оказалась ложной.
- В Киеве 17 июля якобы заминировали больницу скорой медицинской помощи . Тогда эвакуировали почти 450 человек, находившихся на территории медучреждения. Правоохранители, работавшие на месте происшествия, не обнаружили взрывоопасные предметы.