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      Деяким миру не треба, – Сивохо прокоментував бійку на презентації платформи примирення

      - Читать новость на русском
      Сивохо прокоментував бійку на презентації платформи примирення / nationalcorps.org

      Представники Нацкорпусу напали на заступника секретаря РНБО Сергія Сивохо під час презентації платформи примирення 12 березня. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

      Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші.

      Як це було Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео

      Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і діалог,
      – додав Сивохо.

      Заступник секретаря РНБО подякував усім, хто прийшов на презентацію та побажав миру.

      У свою чергу представники Нацкорпусу пояснили, що їх цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

      Зауважимо, що поліція затримала 15 учасників інциденту та відкрила кримінальне провадження.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

      Сергій Сивохо презентував платформу примирення – відео за посиланням.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Сутички Новини України Сергій Сивохо Національна платформа примирення та єдності Новини політики Війна на Донбасі Скандал Національний корпус РНБО
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