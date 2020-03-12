Сивохо не представляє офіційно позицію РНБО, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами.

Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Про це Олексій Данілов написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників.

Він ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань,

– підкреслив Данілов.

Й додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

"Таке трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", – підсумував він.

Що відомо про напад на Сивохо

Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності 12 березня. Представники "Нацкорпусу" увірвалися силою у будівлю, де вона відбувалася. Після сутички ці люди намагалися втекти з місця подій.

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Поліція затримала 15 осіб, які брали участь у штовханині та перепалках. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що 10 затриманих допитали і вже відпустили.

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