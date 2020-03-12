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      Сивохо не представляє офіційно позицію РНБО, – Данілов

      - Читать новость на русском
      Сергій Сивохо і Олексій Данілов / Колаж 24 каналу

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами.

      Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Про це Олексій Данілов написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Зверніть увагу Сивохо не отримує зарплату в РНБО

      Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників.

      Він ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань,
      – підкреслив Данілов.

      Й додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

      "Таке трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", – підсумував він.

      Що відомо про напад на Сивохо

      Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення і єдності 12 березня. Представники "Нацкорпусу" увірвалися силою у будівлю, де вона відбувалася. Після сутички ці люди намагалися втекти з місця подій.

      Що відомо про платформу примирення, яку презентував Сивохо – читайте тут

      Поліція затримала 15 осіб, які брали участь у штовханині та перепалках. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що 10 затриманих допитали і вже відпустили.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Національна платформа примирення та єдності Олексій Данілов Сергій Сивохо РНБО
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