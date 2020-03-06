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      Сивохо не отримує зарплату в РНБО

      -
      У лютому Сивохо не отримав зарплату у РНБО / www.obozrevatel.com

      Серед високопосадовців Ради національної безпеки та оборони України найбільшу зарплату за лютий 2020 року отримав секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас радник секретаря Сергій Сивохо за той же місяць не отримав жодної копійки.

      Все через те, що Сивохо працює у РНБО на громадських засадах, а отже, зарплату не отримує. Про це написали в апараті РНБО на запит журналістів 24 каналу. 

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      Зауважимо, що Сергій Сивохо з жовтня 2019 року працює радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. До призначення на цю посаду він був відомий як популярний український шоумен, телеведучий, актор і співак, у минулому – гравець КВК, а також продюсер "Квартал 95".

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      Зарплата Данілова

      Також у відомстві оприлюднили зарплати секретаря РНБО Олексія Данілова та його заступника Сергія Кривоноса. За лютий 2020 року Олексію Данілову нарахували понад 87,8 тисячі гривень зарплати.

      Вона складається з:

      • посадового окладу – 17 тисяч 100 гривень;
      • надбавки за вислугу років – 3 тисячі 591 гривня;
      • надбавки за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі 420 гривень;
      • надбавки як державному експерту з питань таємниць – 3 тисячі 420 гривень;
      • надбавки за інтенсивність праці – 17 тисяч 100 гривень;
      • премії – 37 тисячі 800 гривень;
      • індексації заробітної плати – 722 гривні.

      Віднявши всі податки, секретар РНБО отримав у лютому 70 тисяч 735 гривень. До слова, у січні зарплата Данілова була більшою і складала 80 тисяч 447 гривень 37 копійок.

      Зарплата Кривоноса

      Зарплата заступника секретаря РНБО Сергій Кривонос у лютому склала 73 тисячі 585 гривень. Тоді як на руки він отримав 72 тисячі 482 гривні.

      Зарплата складається з:

      • ​посадового окладу – 15 тисяч гривень;
      • надбавки за вислугу років – 8 тисяч 275 гривень;
      • окладу за військовим званням – 1,5 тисячі гривень;
      • надбавки за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі гривень;
      • надбавки за інтенсивність праці – 15 тисяч гривень;
      • премії – 30 тисяч гривень.
      • індексації заробітної плати – 760 гривень.


      Зарплата у РНБО / Фото: 24 канал


      Зарплата у РНБО / Фото: 24 канал

      Чим займається РНБО?Це колективна рада при президентові, яку той скликає для розв'язання питань безпеки та оборони країни. ЇЇ членами є секретар РНБО, керівник офісу президента, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голови силових структур, а також міністри закордонних справ та фінансів.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Сергій Сивохо Гривня Податки Сергій Кривонос Олексій Данілов РНБО Зарплата Новини політики
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