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      Церква може стати посередником у вирішенні конфлікту на Донбасі, – Сивохо

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      Сивохо заявив, що церква може стати посередником у вирішенні конфлікту на Донбасі / Пресцентр штабу ООС

      Церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі – у цьому переконаний радник секретаря РНБО України з реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо.

      "Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всі сторони конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею і відрізнялася благодійністю, миротворчістю. Наприклад, Святогірський монастир в найважчі часи брав тисячі біженців. Церква може виступити посередником (у розв'язанні конфлікту)", – сказав Сивохо в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє видання "Новости Донбасса".

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      На думку радника секретаря РНБО, для досягнення миру на Донбасі необхідне "мовчання з боку тих, хто розпалював війну", і виконання всіх досягнутих раніше домовленостей щодо врегулювання конфлікту.

      У листопаді 2019 року Сивохо анонсував, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, РНБО вирішуватиме цілий комплекс проблем. Зокрема, там займуться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям Донбасу, а також створять Національну платформу примирення і єдності.

      мапа окупованого Донбасу карта ОРДЛО
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Релігія Війна на Донбасі Сергій Сивохо РНБО
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