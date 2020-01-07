Церковь может стать посредником в решении конфликта на Донбассе, – Сивохо

Церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе – в этом убежден советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по все стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Например, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в решении конфликта)", – сказал Сивохо в эфире телеканала "112 Украина", сообщает издание "Новости Донбасса".

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По мнению советника секретаря СНБО, для достижения мира на Донбассе необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну", и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.

В ноябре 2019 года Сивохо анонсировал, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, СНБО будет решать целый комплекс проблем. В частности, там займутся и культурным восстановлением, и практической помощью жителям Донбасса, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.



Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала