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      Церковь может стать посредником в решении конфликта на Донбассе, – Сивохо

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      Сивохо заявил, что церковь может стать посредником в решении конфликта на Донбассе / Пресс-центр штаба ООС

      Церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе – в этом убежден советник секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

      "Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по все стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Например, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником (в решении конфликта)", – сказал Сивохо в эфире телеканала "112 Украина", сообщает издание "Новости Донбасса".

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      По мнению советника секретаря СНБО, для достижения мира на Донбассе необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну", и выполнение всех достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта.

      В ноябре 2019 года Сивохо анонсировал, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, СНБО будет решать целый комплекс проблем. В частности, там займутся и культурным восстановлением, и практической помощью жителям Донбасса, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.

      мапа окупованого Донбасу карта ОРДЛО
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе СНБО Сергей Сивохо Религия
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