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      Впервые за годы войны ТВ покажет поздравление с Рождеством из оккупированного Донецка

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      Дети из районов линии разграничения на Донбассе приехали в Киев / Фейсбук УПЦ Московского патриархата

      Телеканалы "112 Украина" и "Интер" впервые за годы войны на Донбассе покажут трансляцию поздравлений духовенства из собора в Донецке (говорится о соборе УПЦ Московского патриархата). В мероприятии также примут участие дети – в рамках акции "Люди вместо войны. Дети Донбасса", которую инициировал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

      100 детей из "красной зоны" (районов линии разграничения на Донбассе) приехали в Киев и Почаев в рамках акции "Люди вместо войны. Дети Донбасса", инициированной Сивохо. Об этом говорится на фейсбук-странице УПЦ МП. 

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      Дети должны увидеть что-то кроме войны

      Сергей Сивохо рассказал, что команда президента работает над платформой национального примирения и единства. В том числе над программой "Быстрые шаги", содержание которой – то, что можно сделать прямо сейчас.

      В том числе в отношении детей. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело. Давайте подарим им настоящий праздник!
      – отметил Сивохо.

      И пояснил: "Мы детей из Донецкой области отправили в Почаевскую лавру. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в другую среду, сравнят различные культуры. А когда представится возможность, мы привезем детей из других регионов Украины в Донецкую область. Надо думать об объединении нашей страны".

      По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особенно актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского.

      Поздравление с оккупированной территории

      Заметим, что в рамках акции "Люди вместо войны. Дети Донбасса" каналы "112 Украина" и "Интер" проведут прямые трансляции из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской лавр и Голосеевского монастыря. Все они относятся к УПЦ МП.

      В эфире указанных каналов покажут также поздравление детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ Московского патриархата. Поздравление с оккупированной территории на центральных каналах будут транслировать впервые за годы войны на Донбассе.

      Напомним, недавно боксер Александр Усик поделился впечатлениями от встречи с митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рождество 112 канал Дети и несовершеннолетние Религия Оккупированные территории СМИ Новости Донецка УПЦ МП
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