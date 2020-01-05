Сколько приходов присоединились к ПЦУ в 2019 году: заявление Епифания

В течение 2019 года в состав Православной церкви Украины перешло около 600 приходов. Все они ранее входили в Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Как заявил предстоятель ПЦУ Епифаний в комментарии "Радио Свобода", на протяжении прошлого года новообразованная церковь окрепла. Также он верит, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время.

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"Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права еще создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", – отметил митрополит.

В то же время Епифаний не исключил, что некоторые общины юридически не успели перерегистрировать свои уставы.

Но де-факто перешло около 600 приходов. Де-юре, возможно, пока еще не все оформили соответствующие документы. Но со временем и другие, которые пока еще наблюдают, смотрят... Есть очень много приходов, которые уже готовы к переходам. Они обращались ко мне, но говорят, что мы еще подождем, давайте, пусть все образуется, и когда мы будем видеть, что мы примем решение, через короткое время это будет узаконено, потому что это касается и имущества,

– добавил Епифаний.

К слову, в декабре 2019 года УПЦ МП заявляла, что за год количество их приходов увеличилось с 12 092 до 12 338. Зато в октябре в ПЦУ сообщали, что в их состав входит более 7 тысяч приходов, крупнейшее из которых в западных областях.

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