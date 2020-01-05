11:06
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "впарює" Трампу "вундервафлі". Лукашенко шокував США
      Вєсті Кремля
      17:39, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові
      Вєсті.UA
      14:28, 4 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Скільки парафій приєдналися до ПЦУ у 2019 році: заява Епіфанія

      461 Читать новость на русском
      Очільник ПЦУ Епіфаній / UA.News

      Упродовж 2019 року до складу Православної церкви України перейшло близько 600 парафій. Усі вони раніше входили до Української православної церкви Московського патріархату.

      Як заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній у коментарі "Радіо Свобода", упродовж минулого року новостворена церква зміцніла. Також він вірить, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час.

      Зверніть увагу! Епіфаній розповів, як Філарет допоміг створити ПЦУ та отримати Томос

      "Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно та добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", – зауважив митрополит.

      Водночас Епіфаній не виключив, що деякі громади юридично не встигли перереєструвати свої статути.

      Але де-факто перейшло близько 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи. Але з часом і інші, які поки що споглядають, дивляться... Є дуже багато парафій, які вже є готовими до переходів. Вони зверталися до мене, але говорять, що ми ще почекаємо, давайте нехай все владнається, і коли ми будемо бачити, що ми ухвалимо рішення, через короткий час це буде узаконено, бо це стосується і майна,
      – додав Епіфаній.

      До слова, у грудні 2019 року УПЦ МП заявляла, що за рік кількість їхніх парафій збільшилася з 12 092 до 12 338. Натомість у жовтні в ПЦУ повідомляли, що до їхнього складу входить понад 7 тисяч парафій, найбільше з яких у західних областях.

      Цікаво! До ПЦУ приєднуються все менше парафій: яка причина

      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні
      60662
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній УПЦ МП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 810
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
      Світлана Попова 1683
      4 січня , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 1375
      4 січня , 19:04 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Журба 6729
      4 січня , 14:30 Як Зеленський переміг Порошенка у 2019
      Антон Голобородько 570
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук