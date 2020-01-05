Скільки парафій приєдналися до ПЦУ у 2019 році: заява Епіфанія

Упродовж 2019 року до складу Православної церкви України перейшло близько 600 парафій. Усі вони раніше входили до Української православної церкви Московського патріархату.

Як заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній у коментарі "Радіо Свобода", упродовж минулого року новостворена церква зміцніла. Також він вірить, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час.

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"Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно та добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", – зауважив митрополит.

Водночас Епіфаній не виключив, що деякі громади юридично не встигли перереєструвати свої статути.

Але де-факто перейшло близько 600 парафій. Де-юре, можливо, поки ще не всі оформили відповідні документи. Але з часом і інші, які поки що споглядають, дивляться... Є дуже багато парафій, які вже є готовими до переходів. Вони зверталися до мене, але говорять, що ми ще почекаємо, давайте нехай все владнається, і коли ми будемо бачити, що ми ухвалимо рішення, через короткий час це буде узаконено, бо це стосується і майна,

– додав Епіфаній.

До слова, у грудні 2019 року УПЦ МП заявляла, що за рік кількість їхніх парафій збільшилася з 12 092 до 12 338. Натомість у жовтні в ПЦУ повідомляли, що до їхнього складу входить понад 7 тисяч парафій, найбільше з яких у західних областях.

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