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      Вперше за роки війни ТБ покаже привітання з Різдвом з окупованого Донецька

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      Діти з районів лінії трозмежування на Донбасі приїхали до Києва / Фейсбук УПЦ Московського патріархату

      Телеканали "112 Україна" та "Інтер" вперше за роки війни на Донбасі покажуть трансляцію привітань духовенства з собору в Донецьку (мовиться про собор УПЦ Московського патріархату). У заході також візьмуть учать діти – в рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу", яку ініціював радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

      100 дітей із "червоної зони" (районів лінії розмежування на Донбасі) приїхали до Києва та Почаєва в рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу", ініційованої Сивохо. Про це мовиться на фейсбук-сторінці УПЦ МП. 

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      Діти повинні побачити щось, окрім війни

      Сергій Сивохо розповів, що команда президента працює над платформою національного примирення і єдності. У тому числі над програмою "Швидкі кроки", зміст якої – те, що можна зробити просто зараз.

      У тому числі щодо дітей. Адже на Донбасі вже виросло ціле покоління, яке крім війни нічого не бачило. Нумо подаруймо їм справжнє свято!
      – зазначив Сивохо. 

      І пояснив: "Ми дітей з Донецької області відправили в Почаївську лавру. Вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, поринуть в інше середовище, порівняють різні культури. А коли трапиться нагода, ми привеземо дітей з інших регіонів України в Донецьку область. Треба думати про об'єднання нашої країни". 

      За словами Сергія Сивохо, подібні проєкти зараз особливо актуальні й перебувають у пріоритеті в Президента України Володимира Зеленського. 

      Привітання з окупованої території

      Зауважимо, що у рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу" канали "112 Україна" та "Інтер" здійснять прямі трансляції з Києво-Печерської, Почаївської, Святогорської лавр та Голосіївського монастиря. Усі ці установи належать до УПЦ МП.

      В ефірі зазначених каналів покажуть також привітання дітей і духовенства з Донецького Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ Московського патріархату. Привітання з окупованої території на центральних каналах транслюватимуть вперше за роки війни на Донбасі.

      Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик  ділився враженнями від зустрічі з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Донецька Окуповані території ЗМІ Різдво Релігія Сергій Сивохо УПЦ МП 112 канал
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