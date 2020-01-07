Вперше за роки війни ТБ покаже привітання з Різдвом з окупованого Донецька

Телеканали "112 Україна" та "Інтер" вперше за роки війни на Донбасі покажуть трансляцію привітань духовенства з собору в Донецьку (мовиться про собор УПЦ Московського патріархату). У заході також візьмуть учать діти – в рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу", яку ініціював радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

100 дітей із "червоної зони" (районів лінії розмежування на Донбасі) приїхали до Києва та Почаєва в рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу", ініційованої Сивохо. Про це мовиться на фейсбук-сторінці УПЦ МП.

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Діти повинні побачити щось, окрім війни

Сергій Сивохо розповів, що команда президента працює над платформою національного примирення і єдності. У тому числі над програмою "Швидкі кроки", зміст якої – те, що можна зробити просто зараз.

У тому числі щодо дітей. Адже на Донбасі вже виросло ціле покоління, яке крім війни нічого не бачило. Нумо подаруймо їм справжнє свято!

– зазначив Сивохо.

І пояснив: "Ми дітей з Донецької області відправили в Почаївську лавру. Вони подивляться, як живуть люди на Західній Україні, поринуть в інше середовище, порівняють різні культури. А коли трапиться нагода, ми привеземо дітей з інших регіонів України в Донецьку область. Треба думати про об'єднання нашої країни".

За словами Сергія Сивохо, подібні проєкти зараз особливо актуальні й перебувають у пріоритеті в Президента України Володимира Зеленського.

Привітання з окупованої території

Зауважимо, що у рамках акції "Люди замість війни. Діти Донбасу" канали "112 Україна" та "Інтер" здійснять прямі трансляції з Києво-Печерської, Почаївської, Святогорської лавр та Голосіївського монастиря. Усі ці установи належать до УПЦ МП.

В ефірі зазначених каналів покажуть також привітання дітей і духовенства з Донецького Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ Московського патріархату. Привітання з окупованої території на центральних каналах транслюватимуть вперше за роки війни на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно боксер Олександр Усик ділився враженнями від зустрічі з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.