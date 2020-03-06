Сивохо не получает зарплату в СНБО

Среди высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности и обороны Украины наибольшую зарплату за февраль 2020 года получил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время советник секретаря Сергей Сивохо за тот же месяц не получил ни копейки.

Все потому, что Сивохо работает в СНБО на общественных началах, а значит и зарплату не получает. Об этом написали в аппарате СНБО на запрос журналистов 24 канала.

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Заметим, что Сергей Сивохо с октября 2019 года работает советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. До назначения на эту должность он был известен как популярный украинский шоумен, телеведущий, актер и певец, в прошлом – игрок КВН, а также продюсер "Квартал 95".

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Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории.

Упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда должно стать реальным шагом к реинтеграции оккупированного Донбасса.

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Зарплата Данилова

Также в ведомстве обнародовали зарплаты секретаря СНБО Алексея Данилова и его заместителя Сергея Кривоноса. За февраль 2020 года Алексею Данилову насчитали свыше 87,8 тысячи гривен зарплаты.

Она состоит из:

должностного оклада – 17 тысяч 100 гривен;

надбавки за выслугу лет – 3 тысячи 591 гривна;

надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 420 гривен;

надбавки как государственному эксперту по вопросам тайн – 3 тысячи 420 гривен;

надбавки за интенсивность труда – 17 тысяч 100 гривен;

премии – 37 тысяч 800 гривен;

индексации заработной платы – 722 гривны.

С учетом всех налогов, секретарь СНБО получил в феврале 70 тысяч 735 гривен. К слову, в январе зарплата Данилова была больше и составляла 80 тысяч 447 гривен 37 копеек.

Зарплата Кривоноса

Зарплата заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса в феврале составила 73 тысячи 585 гривен. Тогда как на руки он получил 72 тысячи 482 гривны.

Зарплата состоит из:

​должностного оклада – 15 тысяч гривен;

надбавки за выслугу лет – 8 тысяч 275 гривен;

оклада по воинскому званию – 1,5 тысячи гривен;

надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи гривен;

надбавки за интенсивность труда – 15 тысяч гривен;

премии – 30 тысяч гривен.

индексации заработной платы – 760 гривен.



Зарплата в СНБО / Фото: 24 канал



Зарплата в СНБО / Фото: 24 канал

Чем занимается СНБО?Это коллективный совет при президенте, который тот созывает для решения вопросов безопасности и обороны страны. Его членами являются секретарь СНБО, руководитель офиса президента, председатель Верховной Рады, премьер-министр, главы силовых структур, а также министры иностранных дел и финансов.