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      Сивохо не получает зарплату в СНБО

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      Среди высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности и обороны Украины наибольшую зарплату за февраль 2020 года получил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время советник секретаря Сергей Сивохо за тот же месяц не получил ни копейки.

      Все потому, что Сивохо работает в СНБО на общественных началах, а значит и зарплату не получает. Об этом написали в аппарате СНБО на запрос журналистов 24 канала.

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      Заметим, что Сергей Сивохо с октября 2019 года работает советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. До назначения на эту должность он был известен как популярный украинский шоумен, телеведущий, актер и певец, в прошлом – игрок КВН, а также продюсер "Квартал 95".

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      Зарплата Данилова

      Также в ведомстве обнародовали зарплаты секретаря СНБО Алексея Данилова и его заместителя Сергея Кривоноса. За февраль 2020 года Алексею Данилову насчитали свыше 87,8 тысячи гривен зарплаты.

      Она состоит из:

      • должностного оклада – 17 тысяч 100 гривен;
      • надбавки за выслугу лет – 3 тысячи 591 гривна;
      • надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи 420 гривен;
      • надбавки как государственному эксперту по вопросам тайн – 3 тысячи 420 гривен;
      • надбавки за интенсивность труда – 17 тысяч 100 гривен;
      • премии – 37 тысяч 800 гривен;
      • индексации заработной платы – 722 гривны.

      С учетом всех налогов, секретарь СНБО получил в феврале 70 тысяч 735 гривен. К слову, в январе зарплата Данилова была больше и составляла 80 тысяч 447 гривен 37 копеек.

      Зарплата Кривоноса

      Зарплата заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса в феврале составила 73 тысячи 585 гривен. Тогда как на руки он получил 72 тысячи 482 гривны.

      Зарплата состоит из:

      • ​должностного оклада – 15 тысяч гривен;
      • надбавки за выслугу лет – 8 тысяч 275 гривен;
      • оклада по воинскому званию – 1,5 тысячи гривен;
      • надбавки за работу в условиях режимных ограничений – 3 тысячи гривен;
      • надбавки за интенсивность труда – 15 тысяч гривен;
      • премии – 30 тысяч гривен.
      • индексации заработной платы – 760 гривен.


      Зарплата в СНБО / Фото: 24 канал


      Зарплата в СНБО / Фото: 24 канал

      Чем занимается СНБО?Это коллективный совет при президенте, который тот созывает для решения вопросов безопасности и обороны страны. Его членами являются секретарь СНБО, руководитель офиса президента, председатель Верховной Рады, премьер-министр, главы силовых структур, а также министры иностранных дел и финансов.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарплата Сергей Сивохо Гривна Налоги Сергей Кривонос Алексей Данилов СНБО
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