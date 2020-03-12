Сивохо не представляет официально позицию СНБО, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на потасовку его советника Сергея Сивохо с активистами.
Он отметил, что применение физической силы в любом случае недопустимо. Об этом Алексей Данилов написал на своей фейсбук-странице.
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Кроме этого, секретарь СНБО отметил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников.
Он никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам,
– подчеркнул Данилов.
И добавил, что все внештатные советники имеют свою позицию, которая может отличаться от его собственной или кардинально с ней расходиться.
"Такое случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", – подытожил он.
Что известно о нападении на Сивохо
Сергея Сивохо избили во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта. Представители "Нацкорпуса" ворвались силой в здание, где она происходила. После столкновения эти люди пытались скрыться с места событий.
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Полиция задержала 15 человек, участвовавших в толкотне и перепалках. Их отправили в Печерское райуправление милиции Киева. Известно, что 10 задержанных допросили и отпустили.
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