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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Сивохо не представляет официально позицию СНБО, – Данилов

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      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на потасовку его советника Сергея Сивохо с активистами.

      Он отметил, что применение физической силы в любом случае недопустимо. Об этом Алексей Данилов написал на своей фейсбук-странице.

      Обратите внимание Сивохо не получает зарплату в СНБО

      Кроме этого, секретарь СНБО отметил, что Сергей Сивохо является одним из его 11 внештатных советников.

      Он никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам,
      – подчеркнул Данилов.

      И добавил, что все внештатные советники имеют свою позицию, которая может отличаться от его собственной или кардинально с ней расходиться.

      "Такое случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", – подытожил он.

      Что известно о нападении на Сивохо

      Сергея Сивохо избили во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта. Представители "Нацкорпуса" ворвались силой в здание, где она происходила. После столкновения эти люди пытались скрыться с места событий.

      Что известно о платформе примирения, которую представил Сивохо – читайте здесь

      Полиция задержала 15 человек, участвовавших в толкотне и перепалках. Их отправили в Печерское райуправление милиции Киева. Известно, что 10 задержанных допросили и отпустили.

      Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео 24 канала

       

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Национальная платформа примирения и единства Алексей Данилов Сергей Сивохо СНБО
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