Сивохо назвал "слуг народа" раскрывшимися консервами: видео

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо резко высказался о нардепах от "Слуги народа", собирающих подписи за его увольнение. Сам автор платформы примирения считает ее запуск успешным.

Сивохо, который получил тумаков во время презентации Национальной платформы примирения, остро раскритиковал нардепов от президентской фракции. Последние просят секретаря СНБО Алексея Данилова его уволить. Резкое заявление скандальный советник сделал во время интервью ютуб-каналу Klymenko Time.

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Консервы раскрылись, баночки лопнули, и теперь видно. Сначала – первая волна атаки на инициативу президента. Сейчас – вторая волна, на меня. Для нас это знак, что, во-первых, мы движемся в правильном направлении, а во-вторых, люди себя проявляют,

– сказал Сивохо.

Несмотря на острую критику своей деятельности со стороны как оппозиции, так и президентской фракции, Сивохо считает идею Нацплатформы примирения успешной.

Донбасс будем возвращать. А для этого необходимо иметь представление о всех мнениях общества. Общество у нас многослойное, нужно учитывать позиции всех слоев общества. По сути, для этого и создана платформа для общения и понимания, как мы будем возвращать Донбасс,

– сказал Сивохо.

Также он выразил надежду на то, что консультативный совет с представителями ОРДЛО, о котором глава Офиса президента Андрей Ермак договорился в Минске, поможет переговорам. Сам Сивохо готов поехать на подконтрольные территории, ведь считает их своим домом. Однако сейчас это невозможно из-за карантина.

Смотрите интервью с Сергеем Сивохо:

Что известно о скандале с Сивохо?В октябре 2019 года Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



11 марта Сивохо назвал войну с Россией на Донбассе внутренним конфликтом Украины.



12 марта 2020 года Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. Во время презентации ативисты "Азова" ворвались в здание и требовали от Сивохо объяснить свои слова. Возникла потасовка. Полиция задержала 15 человек.



Нардепы от "Слуги народа" требовали от Данилова уволить скандального советника. Сам Данилов сказал, что Сивохо официально не представляет позицию СНБО.

Смотрите видео потасовки с Сивохо 12 марта: