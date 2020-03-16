В "Слуге народа" требуют в СНБО уволить Сивохо

Нардепы от президентской фракции "Слуга народа" обратились к Алексея Данилову с призывом освободить внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Обращение на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны опубликовал депутат от "Слуги народа" Егор Чернев на своей странице в фейсбук.

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Нардепы в своем обращении подчеркивают, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

На самом деле тех, кто не согласен с Сивохой и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись,

– написал Чернев.

Сейчас 18 народных депутатов из президентской фракции поставили свои подписи под обращением.



Обращение об освобождении Сивохо/ фото с фейсбук-страницы Егора Чернева

Депутаты прекрасно понимают, что это конфликт и президент им это не простит, прокомментировал обращение на своей странице в фейсбук редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он считает, что таким образом они создалии Зеленскому альтернативную платформу, запасной путь, куда президент может отойти в случае полного краха подковерных договоренностей в Минске".

Избиение Сивохо, причины и последствия

Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо инициировал создание Национальной платформы примирения и единства. По его словам, это поможет "людям с обеих сторон конфликта слушать и слышать".

Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля. Однако тогда из-за боев под Золотым Запад перенесли. Окончательно презентовали платформу сегодня, 12 марта 2020 года.

Во время презентации активисты "Азова" ворвались силой в здание, где Сивохо презентовал платформу. Они объяснили, что им интересно "почему Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", а также "почему ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

После этого возникла потасовка, правоохранители не смогли ее остановить. Полиция задержала 15 участников и открыла уголовное производство. Их отправили в Печерское райуправление полиции Киева.

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Трем лицам в связи с событием избирали меру пресечения. Ветерана Саши Волкова отправили под круглосуточный домашний арест. Руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина отпустили под личное обязательство. Ветерана полка "Азов" Юрия Каплю суд отпустил под личное обязательство.

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