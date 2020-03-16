У "Слузі народу" вимагають в РНБО звільнити Сивохо

Нардепи від президентської фракції "Слуга народу" звернулися до Олексія Данілова із закликом звільнити позаштатного радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Звернення на ім’я секретаря Ради національної безпеки та оборони опублікував депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв на своїй фейсбук-сторінці.

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Нардепи у своєму зверненні наголошують на тому, що публічна діяльність Сивохо "викликає занепокоєння у суспільстві, створює публічну напругу, дискредитує президента та шкодить національним інтересам України".

Насправді тих, хто не згоден з Сивохою та не хоче нічого чути про "внутрішній конфлікт", набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис,

написав Чернєв.

Наразі 18 народних депутатів із президентської фракції поставили свої підписи під зверненням.



Звернення про звільнення Сивохо/ Фото з фейсбук-сторінки Єгора Чернєва

Депутати прекрасно розуміють, що це конфлікт і президент їм це не пробачить, прокоментував звернення на своїй фейсбук-сторінці редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він вважає, що таким чином вони с"творили Зеленському альтернативну платформу, запасний шлях, куди президент може відійти в разі повного краху підкилимних домовленостей в Мінську".

Побиття Сивохо, причини і наслідки

Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо ініціював створення Національної платформи примирення і єдності. З його слів, це допоможе "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".

Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого. Однак тоді через бої під Золотим захід перенесли. Остаточно презентували платформу сьогодні, 12 березня 2020 року.

Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".

Після цього виникла штовханина, правоохоронці не змогли її зупинити. Поліція затримала 15 учасників та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва.

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Трьом особам у зв'язку із подією обирали запобіжний захід. Ветерана Сашка Волкова відправили під цілодобовий домашній арешт. Керівника Київського осередку Нацкорпусу Сергія Тамаріна відпустили під особисте зобов’язання. Ветерана полку "Азов" Юрія Каплю суд відпустив під особисте зобов’язання.

Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу