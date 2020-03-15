Сивохо повторює штампи російської пропаганди: кому потрібен план примирення

В центрі Києва, через 6 років після російського вторгнення в Україну, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо публічно називає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Разом із Сивохо "Платформу національного примирення" активно просуває колишня регіоналка Тетяна Бахтєєва.

Сивохо і проросійська пропаганда

Днями він спочатку заявив це в ефірі одного з телеканалів.

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Коли Сивохо спитали чи не перешкодить Україні вступити до НАТО війна з росіянами на Донбасі, пан Сивохо відповів так: "Це ж видно неозброєним оком, що нічого не виходить у цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно може закріплене в офіційних документах. Але нічого такого не відбувається. Наприклад, країни НАТО не можуть вступити в країни з внутрішнім конфліктом".

Отже, у нас на Донбасі, на думку Сивохо, "внутрішній конфлікт". Саме так війну в Україні називає і російська пропаганда.

Росія це робить, щоб приховати участь своїх солдат і найманців у вторгненні на нашу територію. Мовляв, українці самі там посварилися, воюють один з одним, а, ми, "за порєбріком" просто за цим спостерігаємо і закликаємо їх до примирення.

Ось що про це говорить, наприклад, Путін: "Хотів би ще раз сказати про те, як ми в Росії ставимося до подій, які сьогодні відбуваються на Україні. Ми неодноразово закликали всі протиборчі сторони негайно зупинити кровопролиття і сісти за стіл переговорів".

Але, коли такі заяви лунають з Кремля, де не змигнувши оком звикли брехати про свою участь у війні в Україні, то це вже нікого не дивує. Інша річ, коли ці штампи російської пропаганди повторює радник керівника української РНБО. Людина, яка теж впливає на нашу безпеку та оборону.

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Відтак, нема чого дивуватися, що така заява Сивохо про внутрішній конфлікт на Донбасі неймовірно збурила соціальні мережі. Тому, коли за якийсь час Сивохо в Києві проводив презентацію свого нового проекту "Платформа національного примирення та єдності", на цей захід прийшли ветерани війни на Донбасі.

Вони з обуренням перепитали, чи бува пан радник не помилився, коли назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом". Але Сивохо наполягав на своєму і після численних запитань ще раз повторив ці штампи російської пропаганди. Реакцію оточуючих спрогнозувати було не важко.

Відео: Сивоху побили під час презентації платформи примирення

Я не виправдовую жодним чином насильство. Хоча, в цьому випадку видно, що Сивохо не били, а просто штовхнули. І робили це без певного умислу, а просто емоційно реагуючи на сказане ним. Тим не менше, думаю, в цьому випадку можна було обійтися і без стусанів.

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Але цієї історії могло б взагалі не статися, якби людям, які пройшли фронт чи постраждали від війни, не плювали в очі, розповідаючи про те, що на Донбасі якийсь "многослойний внутрішній конфлікт". І не закликали до єдності і примирення з мешканцями окупованих територій.

Бо на мою думку, як людини, яка народилася і виросла в Донецьку, як тільки Кремль забере з нашої землі своїх солдатів і свої танки, ми знову зможемо жити в мирі і злагоді. Як жили до цього. І нам не потрібні будуть ніякі додаткові платформи для примирення та єдності.

Поки ж російські війська залишаються на Донбасі і в Криму, від мешканців цих окупованих регіонів не залежить нічого. Їх просто ніхто не питає. Бо припинення війни і настання миру в Україні залежить винятково від рішення однієї людини. І її прізвище зовсім не Сивохо, а Путін.

Тим більше, що ми й так демонструємо повну адекватність і миролюбність. Бо, мешканці окупованих територій спокійно їздять сюди за пенсіями або за продуктами.

Більше того, інколи наше мироблюство навіть виходить за межі норми. Якщо ми згадаємо, наприклад, скільки мерів-сепаратистів на контрольованій Україною частині Донбасу так і не були покарані за свої дії. А дехто з них навіть досі при посаді, як мер Дружковки. Або як затяті терористи у нас отримують символічні терміни за жахливі вбивства мирних громадян.

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Я вже розповідав про те, як мешканець Маріуполя Кірсанов, який допомагав росіянам обстрілювати своє ж місто з "Градів" вийшов з маріупольської тюрми, відсидівши за участь у вбивстві тридцяти мирних мешканців лише чотири роки. Так якого порозуміння вам ще треба?



Кірсанов вийшов на волю / Screenshot

"Платформу примирення" просуває Бахтєєва

Втім, ми ж бачимо, що про примирення і єдність говорять не звичайні громадяни, а ті, хто сам довів Донбас до біди, втратив там свої капітали і тепер лише хоче знову повернути все це собі. Бо, разом із паном Сивохом цю "Платформу національного примирення" активно просуває колишня регіоналка Тетяна Бахтєєва. Ось вони разом на одному із таких заходів.



Сивохо і Бахтєєва (друга ліворуч) / Screenshot

Бахтєєва – близька соратниця донецького олігарха Ріната Ахметова, і разом з ним доклалася до масштабного викачування грошей із жителів Донбасу. А після російського вторгнення значну частину впливу і активів вона разом з Ахметовим в регіоні втратила.

Бахтєєва та Ахметов

Але ось нещодавно Бахтєєва знову з’явилася на публіці і веде розмови про мир та єдність. І пропонує Україні напряму вести переговори з бойовиками, що цілком влаштовує Росію, бо Кремль дуже зацікавлений в тому, щоб про його роль агресора згадували якомога менше.

Хто така Тетяна БахтеєваТетяна Бахтеєва була членом "Партії регіонів". Також вона відома тим, що очолювала Комітет з питань охорони здоров'я (липень 2006 — листопад 2014). З 2014 стала членом "Опозиційного блоку".



У Тетяни Бахтєєвої і Раїси Богатирьової, які очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.



Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтєєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Хоч якість цих ліків була дуже низькою.

Втім, якщо пані Бахтєєва забула, то ми прекрасно пам’ятаємо, як її патрон Ахметов напряму вже вів переговори з терористами, які навесні 2014 року захопили Донецьку обладмінстрацію. Тоді, як не намагався Ахметов умовляти бойовиків про примирення, вони продовжили захоплювати державні будівлі і вбивати українських патріотів. Бо, думка Ахметова їх цікавила мало.

Всі накази що тоді, що сьогодні вони отримували і отримують із Москви. Що вкотре доводить, що у нас немає ніякого внутрішнього конфлікту, а є військове вторгнення сусідньої держави, жертвами якого вже стали тисячі людей.

І якщо пан Сивохо цього досі не зрозумів, то тоді може йому не варто опікуватися національною безпекою та обороною України? А керівництву держави варто подумати чи варто користуватися порадами такого радника?