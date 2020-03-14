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      Зеленський деморалізує військових, а його політика "миру" не дає результату

      VETERANO блог - Читать новость на русском

      Байдужість іноді означає страх, невизнання проблеми, відсутність власної позиції або навіть боягузтво. Синонімів – безліч, але стосуються вони української влади, яка має зараз приймати важливі стратегічні для нашої країни рішення.

      Новини зі Сходу: окупант продовжує вбивати

      Я розумію, у світі криза, промисловість падає, коронавірус спалахує майже в усіх країнах світу, через що на вулицях популярних міст порожньо і навіть дещо апокаліптично. Але я хотів би ще нагадати тим, хто забув – в нашій країні досі йде війна. Війна із росіянами, найманцями та їхніми кишеньковими мавпами, які майже щодня вбивають або калічать українських військових.

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      І ці новини зі Сходу, які перетворилися у суху статистику, продовжують мене дико засмучувати. "Один військовий загинув, ще троє поранені". "Двоє військовослужбовців загинули – четверо отримали поранення". "Позиції Збройних сил України накрила артилерія супротивника внаслідок чого загинув один український захисник" і так далі. І це тільки за березень 2020 року.

      Станом на 11 березня: У 2020 році на Донбасі загинули 23 військових: поіменний список

      Загалом військові кореспонденти порахували, що від початку цього місяця втрачено вже не менше десяти життів українських бійців. Крайня новина, яку я дізнався вже під час написання цього блогу, була такою – 2 загиблих військових і 11 поранених.

      Тобто майже кожного дня політика “миру” президента Зеленського не дає бажаного результату.  З того боку не припиняють обстрілювати та провокувати наших військових.

      Сподіватися, що росіяни та їхні мавпи будуть дотримуватися обіцянок чи якихось вимог – себе не поважати. Вони вже давно дали зрозуміти, що продовжуватимуть свою політику війни.

      Примирення від Сивохо, деморалізація від Зеленського

      Водночас – це зі свіжого – радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо називає агресією на Сході "внутрішнім конфліктом", повторюючи тези російської пропаганди. 

      Важливо Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

      А наш головнокомандувач хоч і називає війну війною, але гне одну і ту саму лінію: "Треба ще більше намагатися її завершити". Але я ніяк не можу второпати: як завершити війну?

      Відео: Сивохо побили під час презентації платформи примирення

      Я, напевно, мав би поставитися із розумінням до того, що каже президент моєї країни, обраний більшістю голосів виборців. Але є одне але. Такими своїми фразами, такими діями, деколи бездіяльністю, глава держави може деморалізувати власні Збройні сили.

      Яким би миролюбним не був президент, він прийняв повноваження Верховного головнокомандувача. А це зобов'язує відповідно реагувати на подібні ситуації.

      Я б, напевно, порекомендував президенту звернути увагу на турків, які з Росією товаришують, але у військових питаннях їхня дружба закінчується. 

      Приклад Туреччини

      Наприклад, коли у Сирії загинули 32 турецьких солдати від, як вважають турки, "підтримуваних Росією проасадівських сил", то на державному рівні звучала тільки одна теза: вбивати всіх супротивників, що збройні сили Туреччини успішно роблять за допомогою своїх дронів і артилерії із авіацією.

      Дивіться відео, як армія Туруччини знищила російську систему "Панцир-С1"

      Президент Туреччини ввів військовий стан і розпочав операцію "весняний щит", яка має на меті відтіснити від своїх кордонів все, що є – вглиб сирійської території на 20 кілометрів. Мудро і потужно. Я б сказав – відповідь із яйцями.

      До теми Операція "Весняний щит": крах режиму Асада не за горами

      В Україні мовчанка і розмови про мир

      Що ми маємо в Україні? Здебільшого – мовчанку або розмови про мир. Натомість колаборанти типу "медведчуків" та "рабіновічей" спокійно їздять до Росії, відвідують Держдуму, представляючи нашу країну. Просто вдумайтеся в це.

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      Відверто, мені це не подобається. Я хочу бачити рішучі дії Верховного головнокомандувача. Мир потрібен, але мені потрібна справедливість.

      Я не прошу – я вимагаю справедливості за тих, хто більше не може нічого сказати, бо вони вбиті російськими найманцями або закатовані в окупованому Донецьку чи анексованому Криму.

      Мир за будь яку ціну – це капітуляція на умовах ворога, а за справедливість же доведеться повоювати.

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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Сергій Сивохо Війна на Донбасі Збройні сили України Володимир Зеленський Україна – Росія Відеоблоги VETERANO блог
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