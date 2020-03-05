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      БЛОГ Запретное мнение
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      Операція "Весняний щит": крах режиму Асада не за горами

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      Війська Туреччини ліквідували російську систему "Панцир-С1" / @clashreport

      Лише 3 дні турецької військової операції "Весняний щит" докорінно змінили розклад в сирійському Ідлібі.

      Накануне был уничтожен военный аэродром (уже 2 по счету) режима Асада в Алеппо. Вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности сирийского Диктатора для маневрирования в этой части страны.

      К слову: Армия Турции уничтожила российскую систему "Панцирь-С1": мощное видео

      Турецкие беспилотники устроили беспрецедентный террор в воздухе. За пару дней были поражены десятки единиц боевой техники сирийского режима.  Удары наносились даже по отдельным боевикам, по батареям артиллерии "РСЗО "Град", вследствие чего потери достигают многих сотен убитыми и ранеными.

      Наиболее впечатляет, как "Байрактар" уничтожил управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью в $75−80 млн на мировом рынке.

      Турция демонстрирует прекрасную военную подготовку, против которой РФ, Асад и Иран ничего противопоставить не могут.

      Успех турецких войск в операции "Весенний щит" заключается в комплексном применении разнородных сил и средств, в скорости действий, в точном определении правильной тактики, в эффективном обеспечении разведывательной информацией в реальном масштабе времени.

      Турецкий удар был настолько быстрым и масштабным, что Кремль физически не успел на него среагировать. На этом фоне сирийская оппозиция продолжает стремительный захват городов, которые буквально еще вчера контролировались Асадом.  Причем это происходит не только на севере, но и на юге страны, то есть фактически по всем направлениям.

      Общее число поселений, отбитых у российско-асадовского кооператива в последние дни, стремительно приближается к 50.

      Режим Асада загнан в угол. В таком сложном положении он не пребывал с 2015-2016 годов, когда и был вынужден обратиться за военной помощью к Путину.

      Но, судя по всему, на этот раз "Сказочный" бессилен и более не способен на собственной старческой спине тащить сирийского братушку.

      Финальный крах режима Асада – вопрос нескольких месяцев.

      Читайте также: Война в Сирии: армия Асада при поддержке россиян пошла в наступление

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      Автор: Запретное мнение
      Теги: Новини політики Публікації Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії
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