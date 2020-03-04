Армия Турции уничтожила российскую систему "Панцирь-С1": мощное видео
Вооруженные силы Турции ночью 3 марта при помощи беспилотника уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" в Сирии. Поставкой "Панцирь-С1" занималась Россия, которая поддерживает силы диктатора Башара Асада. Этот комплекс Сирия использовала для обстрелов израильских самолетов.
В сети появилось видео момента уничтожения зенитного комплекса, его опубликовали в Твиттере Clash Report.
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На кадрах можно увидеть, как беспилотник проводит наведение по наземной цели, а затем фиксирует взрыв. Обломки машины разлетаются в разные стороны.
Что известно о "Панцирь-С1"?
Это зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который должен обеспечивать оборону от воздушных ударов. Он оснащен автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Комплекс предназначен для защиты от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Также он способен вести борьбу с легкобронированной наземными целями.
Ранее израильская армия уже уничтожила один такой зенитный комплекс. Произошло это в мае 2018 года. Тогда иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Ответ израильтян последовал незамедлительно.
Эскалация конфликта в Сирии: главное
- 27 февраля российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военнослужащих, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
- В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые осуществляет армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.
- После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры.
- Ситуация в Сирии продолжает обостряться. В идлибский зоне 3 марта в результате атак военных режима Асада и воздушных сил России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка.
Справка. В городе Идлиб сосредоточены силы сирийской оппозиции. Турция поддерживает оппозиционеров власти, тогда как Россия выступает на стороне диктатора Асада.
Город Идлиб на карте:
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Что надо знать о войне в Сирии
- Гражданская война в Сирии началась с мирных протестов в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они требовали отставки президента Башара Асада. Когда правительство применило к оппозиционерам насилие, протесты распространились по всей стране.
- Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены множество групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительства оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.