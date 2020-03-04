Армия Турции уничтожила российскую систему "Панцирь-С1": мощное видео

Вооруженные силы Турции ночью 3 марта при помощи беспилотника уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" в Сирии. Поставкой "Панцирь-С1" занималась Россия, которая поддерживает силы диктатора Башара Асада. Этот комплекс Сирия использовала для обстрелов израильских самолетов.

В сети появилось видео момента уничтожения зенитного комплекса, его опубликовали в Твиттере Clash Report.

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На кадрах можно увидеть, как беспилотник проводит наведение по наземной цели, а затем фиксирует взрыв. Обломки машины разлетаются в разные стороны.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

Что известно о "Панцирь-С1"?

Это зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который должен обеспечивать оборону от воздушных ударов. Он оснащен автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Комплекс предназначен для защиты от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Также он способен вести борьбу с легкобронированной наземными целями.

Ранее израильская армия уже уничтожила один такой зенитный комплекс. Произошло это в мае 2018 года. Тогда иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Ответ израильтян последовал незамедлительно.

Эскалация конфликта в Сирии: главное

27 февраля российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военнослужащих, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые осуществляет армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.

После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры.

Ситуация в Сирии продолжает обостряться. В идлибский зоне 3 марта в результате атак военных режима Асада и воздушных сил России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка.

Справка. В городе Идлиб сосредоточены силы сирийской оппозиции. Турция поддерживает оппозиционеров власти, тогда как Россия выступает на стороне диктатора Асада.

Город Идлиб на карте:

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Что надо знать о войне в Сирии

Гражданская война в Сирии началась с мирных протестов в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они требовали отставки президента Башара Асада . Когда правительство применило к оппозиционерам насилие, протесты распространились по всей стране.

в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они . Когда правительство применило к оппозиционерам насилие, протесты распространились по всей стране. Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены множество групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительства оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.



Что надо знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала