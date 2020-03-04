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      Армія Туреччини знищила російську систему "Панцир-С1": потужне відео

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      Війська Туреччини ліквідували російську систему "Панцир-С1" / @clashreport

      Збройні сили Туреччини вночі 3 березня за допомогою безпілотника знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" у Сирії. Постачанням "Панцир-С1" займалася Росія, яка підтримує сили диктатора Башара Асада. Цей комплекс Сирія використовувала для обстрілів ізраїльських літаків.

      У мережі з'явилося відео моменту знищення зенітного комплексу, його опублікував у твіттері Clash Report.

      Важливо: Війна в Сирії: армія Асада за підтримки росіян пішла у наступ

      На кадрах можна побачити, як безпілотник веде наведення по наземній цілі, а потім фіксує вибух. Уламки машини розлітаються у різні боки.

      Що відомо про "Панцир-С1"?Це зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії, який повинен забезпечувати оборону від повітряних ударів. Він оснащений автоматичними гарматами та керованими ракетами. Комплекс призначений для захисту від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Також він здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями.

      Раніше ізраїльська армія вже знищила один такий зенітний комплекс. Сталося це у травні 2018 року. Тоді іранські збройні формування, що діють у Сирії, випустили приблизно 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. Відповідь ізраїльтян не забарилася.

      Ескалація конфлікту у Сирії: головне

      • 27 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада. 
      • В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.
      • Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини.
      • Ситуація у Сирії продовжує загострюватися. В Ідлібській зоні 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини.

      Довідка. У місті Ідліб зосереджені сили сирійської опозиції. Туреччина підтримує опозиціонерів влади, тоді як Росія виступає на боці диктатора Асада.

      Місто Ідліб на карті:

       

      Варто прочитати: Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини та Росії

      Що треба знати про війну у Сирії

      • Громадянська війна у Сирії розпочалася з мирних протестів у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною.
      • Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.

      Що треба знати про ситуацію у Сирії
      Що треба знати про ситуацію у Сирії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Туреччини Новини Росії Зброя Іран Протести Війна Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії
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