Армія Туреччини знищила російську систему "Панцир-С1": потужне відео

Збройні сили Туреччини вночі 3 березня за допомогою безпілотника знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" у Сирії. Постачанням "Панцир-С1" займалася Росія, яка підтримує сили диктатора Башара Асада. Цей комплекс Сирія використовувала для обстрілів ізраїльських літаків.

У мережі з'явилося відео моменту знищення зенітного комплексу, його опублікував у твіттері Clash Report.

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На кадрах можна побачити, як безпілотник веде наведення по наземній цілі, а потім фіксує вибух. Уламки машини розлітаються у різні боки.

#BREAKING

Footage of the #Pantsir #S1 (SA-22) air defense system that was shot down by Turkish armed #UAVs in #Seraqip on the night of 03MAR2020 while its radar was active. Thermal camera traces on the side of the battery indicate the system was engaging against Turkish aircraft. pic.twitter.com/jqICENIEYV — Clash Report (@clashreport) March 3, 2020

Що відомо про "Панцир-С1"?Це зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії, який повинен забезпечувати оборону від повітряних ударів. Він оснащений автоматичними гарматами та керованими ракетами. Комплекс призначений для захисту від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Також він здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями.

Раніше ізраїльська армія вже знищила один такий зенітний комплекс. Сталося це у травні 2018 року. Тоді іранські збройні формування, що діють у Сирії, випустили приблизно 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. Відповідь ізраїльтян не забарилася.

Ескалація конфлікту у Сирії: головне

27 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.

Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини.

Ситуація у Сирії продовжує загострюватися. В Ідлібській зоні 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини.

Довідка. У місті Ідліб зосереджені сили сирійської опозиції. Туреччина підтримує опозиціонерів влади, тоді як Росія виступає на боці диктатора Асада.

Місто Ідліб на карті:

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Що треба знати про війну у Сирії

Громадянська війна у Сирії розпочалася з мирних протестів у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною.

у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.



Що треба знати про ситуацію у Сирії / Інфографіка 24 каналу