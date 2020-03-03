Війна в Сирії: армія Асада за підтримки росіян пішла у наступ

Сирійський диктатор Башар Асад та його союзники росіяни розгорнули наступ на сході провінції Ідліб, їм вдалося захопити два населених пункти. На допомогу Асаду Росія надіслала до Сирії вже четверте військове судно – десантний корабель "Новочеркаськ".

Про бій в Ідлібі армії Асада та загонів опозиції, підтримуваних Туреччиною, розповіли 2 березня на порталі "Аль-Масдар". Зауважимо, що це видання є прихильним до режиму Асада.

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Там пишуть, що після короткого бою сирійська армія зайняла два населених пункти – Танабех і Джавбас, а потім продовжила наступ у бік міста Нейраб.

Дійти до Нейрабу для сирійської армії стратегічно важливо, адже саме там авіація Туреччини днем раніше знищила військовий аеропорт сил диктатора Асада.

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Видання "РБК-Россия" додало, що російська військова поліція підтримала наступ Асада та 2 березня увійшла в місто Серакіб на сході Ідлібу. Зробили це начебто для того, щоб гарантувати у місті безпеку, адже воно є важливим транспортним пунктом у регіоні.

Місто Серкіб дійсно має символічне значення: саме тут армія Асада збила турецький безпілотник, що у Сирії вважають неабияким досягненням.



Російська військова поліція в Сирії / Фото ТАСС

На підтримку режиму Асада Росія того ж 2 березня відправила десантний корабель "Новочеркаськ". Він уже минув турецький Босфор і ввійшов до Середземного моря, як пише російський "Интерфакс".

"Новочеркаськ" пливе до сирійського порту Тартус, де розташована база ВМФ Росії в Середземному морі. Це судно здатне перевозити 150 морських піхотинців та до 13 танків, або ж до 500 тонн вантажу.

Зауважимо, це вже четвертий військовий корабель, який Росія відправляє до Сирії. Раніше туди попливли два фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович", а також десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту.



Війна в Сирії: що слід знати та розуміти / Інфографіка 24 каналу

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