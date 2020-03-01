Війна в Сирії: армія Асада збила турецький безпілотник – відео

Режим президента Башара Асада у Сирії знищив турецький безпілотник та два винищувачі Су-24. Він пролітав над провінцією Ідліб. Пілотам винищувачів вдалося катапультуватися.

Про це повідомило інформаційне агенство SANA.

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За даними видання, армія Асада збила безпілотник над містом Серакіб, що розташоване в Сирії. Крім того, в результаті удару турецьких військово-повітряних сил було знищено два винищувачі Су-24 режиму Асада.

У Twitter опублікували відео знищення одного з винищувачів:

#UPDATE : The moment when according to Turkish back terrorist claims to have shoot down an SU-24 of #Syrian regime with MANPADS in #Idlib. pic.twitter.com/KI4Q6YyJL8 — Kapil Patil (@Kapil_Patils) March 1, 2020

Що треба знати про війну у Сирії?Сирійський диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни. Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб 27 лютого. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.



Водночас Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.



Конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу