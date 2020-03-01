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      Війна в Сирії: армія Асада збила турецький безпілотник – відео

      - Читать новость на русском
      Су-24 / eadaily.com

      Режим президента Башара Асада у Сирії знищив турецький безпілотник та два винищувачі Су-24. Він пролітав над провінцією Ідліб. Пілотам винищувачів вдалося катапультуватися.

      Про це повідомило інформаційне агенство SANA.

      До теми: Туреччина офіційно розпочала військову операцію у Сирії

      За даними видання, армія Асада збила безпілотник над містом Серакіб, що розташоване в Сирії. Крім того, в результаті удару турецьких військово-повітряних сил було знищено два винищувачі Су-24 режиму Асада.

      У Twitter опублікували відео знищення одного з винищувачів:

      Що треба знати про війну у Сирії?Сирійський диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.

      Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни. Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб 27 лютого. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.

      Водночас Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

      Конфлікт у Сирії
      Конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини політики авіація Війна Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Туреччини
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