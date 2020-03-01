Туреччина офіційно розпочала військову операцію у Сирії

Туреччина офіційно оголосила про проведення військової операції в Сирії під назвою "Весняний щит", яка розпочалась ще 27 лютого після загострення.

Операцію розпочали через загибель 36 турецьких військових, про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

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Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар зазначив, що "країна не хоче збройного протистояння з Росією в Сирії".

Наше завдання – запобігання злочинам режиму Башара Асада, усунення радикалізації і запобігання міграції. Збройні сили Туреччини ґрунтуються на праві на самооборону,

– мовиться у повідомленні.

Важливо. У міністерстві також зазначили, що за час операції вже знищили безпілотник, 8 вертольотів, 103 танки, 72 артилерійські установки, 3 системи протиповітряної оборони та вбили 2 212 військових режиму Асада.

Водночас сирійська армія закрила повітряний простір над провінцією Ідліб, де нещодавно російські ракети обстріляли турецькі війська. Командування Збройних сил Сирії попередили, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими й збиватися силами протиповітряної оборони.

Що треба знати про атаку Росії на Туреччину у Сирії?У четвер, 27 лютого, російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.



Після обстрілу, Туреччина розпочала активно наносити удари по сирійських військах. На північному заході Сирії було нейтралізовано 56 бійців армії Асада, а також багато військової техніки.



У Росії стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб. Захід засудив дії Асада та Росії. На боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина. Свою підтримку висловила і Україна.

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