Турция официально начала военную операцию в Сирии

Турция официально объявила о проведении военной операции в Сирии под названием "Весенний щит", которая началась еще 27 февраля после обострения.

Операцию начали из-за гибели 36 турецких военных, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что "страна не хочет вооруженного противостояния с Россией в Сирии".

Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращения миграции. Вооруженные силы Турции основываются на праве на самооборону,

– говорится в сообщении.

Важно. В министерстве также отметили, что за время операции уже уничтожили беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, 3 системы противовоздушной обороны и убили 2 212 военных режима Асада.

Одновременно сирийская армия закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб, где недавно российские ракеты обстреляли турецкие войска. Командование Вооруженных сил Сирии предупредили, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами противовоздушной обороны.

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В четверг, 27 февраля, российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.



После обстрела, Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. На северо-западе Сирии, было нейтрализовано 56 бойцов армии Асада, а также много военной техники.



В России утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб. Запад осудил действия Асада и России. На стороне Турции выступили США, НАТО, Германия. Свою поддержку выразила и Украина.

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