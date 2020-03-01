Турция и Россия достигли новых договоренностей по Сирии

В Анкаре состоялись очередные переговоры между Турцией и Россией по безопасности ситуации в сирийском Идлибе. В частности, стороны договорились детально обсудить пошаговую деэскалацию в пограничном регионе Сирии.

Об очередных российско-турецких переговорах и их результатах информирует Министерство иностранных дел России.

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Стабилизировать ситуацию в Идлибе Турция и Россия намерены по двум меморандумами, которые были подписаны еще в 2017 и 2018 годах.

Во время переговоров обе стороны подтвердили свое стремление снизить напряжение в Сирии, при этом продолжая борьбу с террористами, которых признает такими Совет безопасности ООН.

Кроме того, Турция и Россия заверили, что стремятся защищать гражданское население Сирии внутри и снаружи зоны деэскалации в Идлибе и оказывать неотложную гуманитарную помощь всем, кто в этом нуждается.

На переговорах Россию представлял спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев, а Турцию – заместитель министра обороны Седат Онал.

Почему договоренности в первую очередь касаются только Идлиба? На этом настаивает Турция. Дело в том, что этот регион имеет общую с ней границу. Поэтому турки хотят, чтобы там не велись активные боевые действия, чтобы гарантировать этим безопасность у собственного рубежа.

За что Турция и Россия воюют в Сирии

Сирийский диктатор Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.

Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.

В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственного границы, тем самым сделав невозможным сепаратизации региона.