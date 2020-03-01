Туреччина і Росія досягли нових домовленостей щодо Сирії

В Анкарі відбулися чергові переговори між Туреччиною та Росією щодо безпекової ситуації у сирійському Ідлібі. Зокрема, сторони домовилися детально обговорити покрокову деескалацію у прикордонному регіоні Сирії.

Про чергові російсько-турецькі переговори та їхні результати інформує Міністерство закордонних справ Росії.

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Стабілізовувати ситуацію в Ідлібі Туреччина та Росія мають намір за двома меморандумами, які були підписані ще у 2017 та 2018 роках.

Під час переговорів обидві сторони підтвердили своє прагнення знизити напругу у Сирії, при цьому продовжуючи боротьбу з терористами, яких визнає такими Рада безпеки ООН.

Крім того, Туреччина і Росія запевнили, що прагнуть захищати цивільне населення Сирії всередині і ззовні зони деескалації і надавати невідкладну гуманітарну допомогу усім, хто цього потребує.

На переговорах Росію представляв спецпредставник Путіна щодо Сирії Олександр Лаврентьєв, а Туреччину – заступник міністра оборони Седат Онал.

Чому домовленості першочергово стосуються лише Ідлібу?На цьому наполягає Туреччина. Справа в тім, що цей регіон має спільний з нею кордон. Тож турки прагнуть, аби там не велися активні бойові дії, щоб гарантувати цим безпеку біля власного рубежу.

За що Туреччина і Росія воюють у Сирії

Сирійський диктатор Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.

Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

Сирійський Ідліб: дивіться карту