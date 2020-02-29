Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії
Президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він попросив Росію не втручатися у протистояння між збройними силами Туреччини й сирійськими військами.
Ердоган перепитав Путіна про його наміри у Сирії, повідомив Анадолу.
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"Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини", – сказав Ердоган.
Водночас він заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки, аби зберегти свої кордони. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом.
Що відомо про конфлікт у Сирії?У березні 2011 року у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Протестувальники вимагали відставки президента. Насильство стрімко наростало, а у країні почалася громадянська війна.
Наразі ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.
Місто Ідліб на карті:
Атака Росії на Туреччину в Сирії 27 лютого: головне
- Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.
- Після атаки Росії турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян.
- У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.