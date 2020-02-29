Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Він попросив Росію не втручатися у протистояння між збройними силами Туреччини й сирійськими військами.

Ердоган перепитав Путіна про його наміри у Сирії, повідомив Анадолу.

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"Я відкрито запитав у Путіна: "Що ви робите в Ідлібі? Якщо хочете створити військову базу, то створюйте, однак відійдіть з дороги Туреччини", – сказав Ердоган.

Водночас він заявив, що Туреччина прагне сформувати в Ідлібі зону безпеки, аби зберегти свої кордони. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом.

Що відомо про конфлікт у Сирії?У березні 2011 року у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Протестувальники вимагали відставки президента. Насильство стрімко наростало, а у країні почалася громадянська війна.



Наразі ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.

Місто Ідліб на карті:

Атака Росії на Туреччину в Сирії 27 лютого: головне

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.

Після атаки Росії турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян.

У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.



Що треба знати про ситуацію у Сирії / Інфографіка 24 каналу