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      Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии

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      Президент Турции Реджеп Эрдоган 28 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он попросил Россию не вмешиваться в противостояние между вооруженными силами Турции и сирийскими войсками.

      Эрдоган спросил Путина о его намерениях в Сирии, сообщил Анадолу.

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      "Я открыто спросил Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако отойдите с дороги Турции", – сказал Эрдоган.

      В то же время он заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности, чтобы сохранить свои границы. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время.

      Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Протестующие требовали отставки президента. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.

      Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены многие группы и страны, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.

      Город Идлиб на карте:

      Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля: главное

      • Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.
      • После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На ней решался вопрос реакции на такие действия русских.
      • В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб.


      Что надо знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Реджеп Эрдоган Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости политики Война Владимир Путин
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