Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган 28 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он попросил Россию не вмешиваться в противостояние между вооруженными силами Турции и сирийскими войсками.

Эрдоган спросил Путина о его намерениях в Сирии, сообщил Анадолу.

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"Я открыто спросил Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако отойдите с дороги Турции", – сказал Эрдоган.

В то же время он заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности, чтобы сохранить свои границы. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время.

Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Протестующие требовали отставки президента. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.



Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены многие группы и страны, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.

Город Идлиб на карте:

Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля: главное

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.

После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На ней решался вопрос реакции на такие действия русских.

В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб.



Что надо знать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала