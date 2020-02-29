Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган 28 февраля провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он попросил Россию не вмешиваться в противостояние между вооруженными силами Турции и сирийскими войсками.
Эрдоган спросил Путина о его намерениях в Сирии, сообщил Анадолу.
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"Я открыто спросил Путина: "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако отойдите с дороги Турции", – сказал Эрдоган.
В то же время он заявил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности, чтобы сохранить свои границы. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время.
Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест против президента Башара Асада. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Протестующие требовали отставки президента. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.
Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены многие группы и страны, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.
Город Идлиб на карте:
Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля: главное
- Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.
- После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На ней решался вопрос реакции на такие действия русских.
- В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб.