Над північним заходом Сирії закрили повітряний простір: деталі

Сирійська армія у неділю, 1 березня, закрила повітряний простір над провінцією Ідліб, де нещодавно російські ракети обстріляли турецькі війська.

Командування Збройних сил Сирії попередили, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими й збиватися силами протиповітряної оборони, пише агентство SANA.

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У ЗС Сирії наголосили, що небо над північним заходом Сирії, а особливо над містом Ідліб, буде закрито для польотів громадянської та військової авіації.

Місто Ідліб на карті:

До того ж, 1 березня у районі міста Саракіб у провінції Ідліб підрозділи сирійської армії збили безпілотник турецького виробництва, що належав сирійській опозиції, яка виступає на боці Туреччини.

VIDEO: Footage of the shootdown incident. Unclear at this stage over whether the aircraft was a manned jet, or a large drone. - @Kyruer pic.twitter.com/qUYTo0suwV — Conflict News (@Conflicts) March 1, 2020

Все, що треба знати конфлікт у Сирії

Громадянська війна у Сирії розпочалася з мирних протестів у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною.

у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн , кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.

, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. 27 лютого сирійський конфлікт знову загострився. Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада. У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада. У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб. В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.



Конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу