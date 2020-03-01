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      Над північним заходом Сирії закрили повітряний простір: деталі

      - Читать новость на русском
      У Сирії закрили повітряний простір / unsplash.com

      Сирійська армія у неділю, 1 березня, закрила повітряний простір над провінцією Ідліб, де нещодавно російські ракети обстріляли турецькі війська.

      Командування Збройних сил Сирії попередили, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими й збиватися силами протиповітряної оборони, пише агентство SANA.

      Важливо: Німеччина вимагає посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції

      У ЗС Сирії наголосили, що небо над північним заходом Сирії, а особливо над містом Ідліб, буде закрито для польотів громадянської та військової авіації.

      Місто Ідліб на карті:

      До того ж, 1 березня у районі міста Саракіб у провінції Ідліб підрозділи сирійської армії збили безпілотник турецького виробництва, що належав сирійській опозиції, яка виступає на боці Туреччини. 

      Все, що треба знати конфлікт у Сирії

      • Громадянська війна у Сирії розпочалася з мирних протестів у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. 
      • Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.
      • 27 лютого сирійський конфлікт знову загострився. Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада. У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.
      • В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.

      Конфлікт у Сирії
      Конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу

      1 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії авіація Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг Активісти Протести Війна
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