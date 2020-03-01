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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Німеччина вимагає посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер наголосила, що Європа та США повинні посилити спільний тиск на президентів Сирії та Росії. Це, на її думку, має очистити шлях для політичних переговорів щодо припинення ​​війни у Сирії.

      Гуманітарна ситуація у Сирії впливає на всіх у світі, додала Аннеґрет Крамп-Карренбауер в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

      Важливо: Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії: що відповіли в Росії

      Також голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав розглянути питання про додаткові санкції проти Росії. За його словами, Путіну поки не довелося відповідати за "спільні з Асадом завоювання у Сирії". Тому, вважає Реттген, Захід повинен схилити Росію до переговорів через загрозу санкцій.

      Нам треба дати зрозуміти, що ми готові до жорсткої гри і у дипломатії, і в економіці,
      – сказав він.

      Як німецькі політики ставляться до Росії

      Аннеґрет Крамп-Карренбауер – це німецька політикиня, яка з 7 грудня 2018 року очолює Християнсько-демократичний союз, замінивши на цій посаді канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. У 2019 році вона висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій. Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн.

      Норберт Реттген – німецький політик, голова комітету Бундестагу з зовнішньої політики. Раніше у своїй заяві берлінському часопису Tagesspiegel, Норберт Реттген застеріг проти поширення російської пропаганди в Німеччині та проти її маніпулювання німецькою громадською думкою.

      Що відомо про конфлікт у Сирії?У березні 2011 року у Сирії розпочався мирний протест. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні. Вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Насильство стрімко наростало, а у країні почалася громадянська війна.

      Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада. До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.

      Загострення у Сирії: головне

      • 27 лютого осійські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення.
      • У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян.
      • У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб.

      Конфлікт у Сирії
      Конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Володимир Путін Північний потік-2 Санкції Активісти Реджеп Ердоган Протести Війна Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії
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