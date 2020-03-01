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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Германия требует усилить давление на Россию и ввести новые санкции

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      Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России. Это, по ее мнению, должно очистить путь для политических переговоров по прекращению войны в Сирии.

      Гуманитарная ситуация в Сирии влияет на всех в мире, добавила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

      Важно: Эрдоган сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии: что ответили в России

      Также глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. По его словам, Путину пока не пришлось отвечать за "совместные с Асадом завоевания в Сирии". Поэтому, считает Рёттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

      Нам нужно дать понять, что мы готовы к жесткой игре и в дипломатии, и в экономике,
      – сказал он.

      Как немецкие политики относятся к России

      Аннегрет Крамп-Карренбауэр – это немецкий политик, которая с 7 декабря 2018 года возглавляет Христианско-демократический союз, заменив на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель. В 2019 году она выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций. Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике Холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран.

      Норберт Рёттген – немецкий политик, глава комитета Бундестага по внешней политике. Ранее в своем заявлении берлинскому изданию Tagesspiegel, Норберт Рёттген предостерег против распространения российской пропаганды в Германии и против ее манипулирования немецким общественным мнением.

      Что известно о конфликте в Сирии?В марте 2011 года в Сирии начался мирный протест. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране. Они требовали отставки президента Башара Асада. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Насилие стремительно нарастало, а в стране началась гражданская война.

      Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечены много групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.

      Обострение в Сирии: главное

      • 27 февраля российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.
      • В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян.
      • В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб.

      Конфлікт у Сирії
      Конфликт в Сирии / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Северный поток-2 Санкции Активисты Реджеп Эрдоган Протесты Война Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии
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