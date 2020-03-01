Над северо-западом Сирии закрыли воздушное пространство: детали
Сирийская армия в воскресенье, 1 марта, закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб, где недавно российские ракеты обстреляли турецкие войска.
Командование Вооруженных сил Сирии предупредили, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами противовоздушной обороны, пишет агентство SANA.
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В ВС Сирии подчеркнули, что небо над северо-западом Сирии, а особенно над городом Идлиб, будет закрыто для полетов гражданской и военной авиации.
Город Идлиб на карте:
К тому же, 1 марта в районе города Саракиб в провинции Идлиб подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, принадлежавший сирийской оппозиции, выступающей на стороне Турции.
Все, что надо знать конфликт в Сирии
- Гражданская война в Сирии началась с мирных протестов в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они требовали отставки президента Башара Асада. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране.
- Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечено много групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.
- 27 февраля сирийский конфликт вновь обострился. Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада. В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб.
- В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые совершает армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.