13:04
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Над северо-западом Сирии закрыли воздушное пространство: детали

      - Читати новину українською

      Сирийская армия в воскресенье, 1 марта, закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб, где недавно российские ракеты обстреляли турецкие войска.

      Командование Вооруженных сил Сирии предупредили, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами противовоздушной обороны, пишет агентство SANA.

      Важно: Германия требует усилить давление на Россию и ввести новые санкции

      В ВС Сирии подчеркнули, что небо над северо-западом Сирии, а особенно над городом Идлиб, будет закрыто для полетов гражданской и военной авиации.

      Город Идлиб на карте:

      К тому же, 1 марта в районе города Саракиб в провинции Идлиб подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, принадлежавший сирийской оппозиции, выступающей на стороне Турции.

      Все, что надо знать конфликт в Сирии

      • Гражданская война в Сирии началась с мирных протестов в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они требовали отставки президента Башара Асада. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране.
      • Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада. К боевым действиям привлечено много групп и стран, каждая из которых имеет свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.
      • 27 февраля сирийский конфликт вновь обострился. Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада. В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб.
      • В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые совершает армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.

      Конфлікт у СиріїКонфликт в Сирии / Инфографика 24 канала

      Прощеное воскресенье: что нельзя делать и как правильно просить прощения
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии авиация Генсек НАТО НАТО Йенс Столтенберг Активисты Протесты Война
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 13:00 Масштабная сделка по отмыванию денег: что известно о теневых соглашения Порошенко и Тигипко
      Дмитро Гнап
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук