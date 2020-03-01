Война в Сирии: армия Асада сбила турецкий беспилотник – видео
Режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотник и два истребителя Су-24. Он пролетал над провинцией Идлиб. Пилотам истребителей удалось катапультироваться.
Об этом сообщило информационное агентство SANA.
К теме: Турция официально начала военную операцию в Сирии
По данным издания, армия Асада сбила беспилотник над городом Серакиб, который расположен в Сирии. Кроме того, в результате удара турецких военно-воздушных сил было уничтожено два истребителя Су-24 режима Асада.
В Twitter опубликовали видео уничтожения одного из истребителей:
Что надо знать о войне в Сирии?
Сирийский диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.
Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны. Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.
В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.
Конфликт в Сирии / Инфографика 24 канала