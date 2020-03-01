Война в Сирии: армия Асада сбила турецкий беспилотник – видео

Режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотник и два истребителя Су-24. Он пролетал над провинцией Идлиб. Пилотам истребителей удалось катапультироваться.

Об этом сообщило информационное агентство SANA.

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По данным издания, армия Асада сбила беспилотник над городом Серакиб, который расположен в Сирии. Кроме того, в результате удара турецких военно-воздушных сил было уничтожено два истребителя Су-24 режима Асада.

В Twitter опубликовали видео уничтожения одного из истребителей:

#UPDATE : The moment when according to Turkish back terrorist claims to have shoot down an SU-24 of #Syrian regime with MANPADS in #Idlib. pic.twitter.com/KI4Q6YyJL8 — Kapil Patil (@Kapil_Patils) March 1, 2020

Что надо знать о войне в Сирии?

Сирийский диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны. Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.



В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.



Конфликт в Сирии / Инфографика 24 канала