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      Война в Сирии: армия Асада сбила турецкий беспилотник – видео

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      Режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотник и два истребителя Су-24. Он пролетал над провинцией Идлиб. Пилотам истребителей удалось катапультироваться.

      Об этом сообщило информационное агентство SANA.

      К теме: Турция официально начала военную операцию в Сирии

      По данным издания, армия Асада сбила беспилотник над городом Серакиб, который расположен в Сирии. Кроме того, в результате удара турецких военно-воздушных сил было уничтожено два истребителя Су-24 режима Асада.

      В Twitter опубликовали видео уничтожения одного из истребителей:

      Что надо знать о войне в Сирии?
      Сирийский диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.

      Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны. Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения.

      В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

      Конфлікт у Сирії
      Конфликт в Сирии / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Война Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Новости Турции
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