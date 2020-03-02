Ситуація з біженцями з Сирії: Ердоган відмовився від 1 мільярда євро

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відмовляється від допомоги Євросоюзу що мігрантів. У ЄС пропонували надати 1 мільярд євро.

Відповідну заяву Ердоган зробив під час спільного брифінгу з болгарським прем’єром Бойко Борисовим, передає турецький інформаційний канал a News.

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Ми відмовилися від 1 мільярда євро, які Європейський союз пропонував надати як допомогу на мігрантів. Туреччина вже витратила 40 мільярдів доларів і може знайти спосіб заробити решту необхідних грошей,

– наголосив Ердоган.

За словами турецького лідера, Європейський союз не до кінця виконав вимоги угоди щодо біженців, які Туреччина та ЄС уклали в 2016 році. Водночас він зазначив, що очікування щодо поділу відповідальності залишилися без відповіді.

"На жаль, ЄС і світова громадськість не розуміють ситуацію, в якій перебуває Туреччина. У нас – 4 мільйони біженців, що рятуються від війни в Сирії", – додав Ердоган.

Крім того, він розкритикував офіційні Афіни за те, що вони не поважають міжнародне міграційне законодавство. Ердоган повідомив, що грецькі сили безпеки на кордоні вбили двох мігрантів

Що передувало цій заяві

27 лютого після сирійської смертельної атаки на турецькі війська в Ідлібі Ердоган заявив, що його країна відкрила для біженців кордон із Євросоюзом. У Греції на таку заяву відреагували посиленням охорони кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

На початку березня влада Туреччини заявила, що з 28 лютого прикордонники пропустили понад 76 тисяч мігрантів. Натомість офіційні Афіни дані про масовий перетин кордону заперечують.

Дезінформаційна кампанія турецької влади триває. Реальність: від вчорашнього дня (29 лютого – 24 канал) до сьогоднішнього ранку (1 березня – 24 канал) в'їзд на територію Греції (по всій Європі) було заборонено 10 тисячам людей,

– мовиться у повідомленні грецького МЗС.

У відомстві також додали, що заарештували 73 людей, не пов’язаних з Ідлібом, які незаконно перейшли кордон. Проти них розпочали відповідні кримінальні провадження.

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Зауважимо, що Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією та Болгарією.