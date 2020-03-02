Сирія та Лівія домовилися спільно боротися проти втручання армії Ердогана

Представники проросійського режиму Асада в Сирії та тимчасового уряду Лівії, невизнаного ООН, підписали спільний меморандум 1 березня. Країни домовилися про "спільні кроки у протидії турецькому втручанню та агресії".

Також сирійці та лівійці домовилися про відновлення роботи дипломатичних місій у Дамаску (столиця Сирії) та Бенгазі (друге за розміром місто Лівії). Про меморандум розповіли в інформаційному агентстві SANA.

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Головне ж, про що домовилися Сирія та тимчасовий уряд Лівії, це "про координацію зовнішньополітичної діяльності та спільні кроки по протидії турецькому втручанню й агресії проти сирійського та лівійського народів".

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем наголосив: "Сирія і Лівія стикаються зі схожими викликами й зовнішнім тиском, які створили загрозу суверенітету та арабській національній безпеці".

Представник тимчасового уряду Лівії віцепрем'єр Абдель Рахман аль-Ахириш поскаржився на "небезпечне втручання Туреччини, яка скерувала до Лівії тисячі найманців".



Сирія та Лівія підписали меморандум 1 березня / Фото SANA

Чому Сирія та Лівія – у схожій геополітичній ситуації: коротко

Сирія: влада в Асада, інтереси – в Ердогана, Трампа і Путіна

У Сирії при владі режим диктатора Башара Асада, який активно підтримує Росія на чолі з Путіним.

Протистоять Асаду у війні, що триває з 2011 року, різні групи повстанців та велика етнічна група курдів, які мешкають у північних регіонах Сирії та у східних регіонах Туреччини.

Туреччина остерігається курдського сепаратизму, але водночас і воює в Сирії проти режиму Асада. Курдів же підтримують США в особі Трампа, які також є союзниками Туреччини по НАТО.

27 лютого війна в Сирії загострилася: російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових, загинули щонайменше 33 людини.



У відповідь Туреччина розпочала активно завдавати ударів по сирійських військах. Усі новини про ситуацію в Сирії на 24 каналі – за цим посиланням.

Лівія: влада в Хафтара, інтереси – у тих же Ердогана і Путіна, трохи менше – у Трампа

Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, як і в Сирії. 2011 рік вважають роком так званої Арабської весни.

Арабська весна – це низка протестів та революцій у кількох арабських країнах. Почалася вона наприкінці 2010 року в Тунісі, а триває й досі.

Саме під час Арабської весни скинули у Лівії диктатора Муаммара Каддафі, що керував країною з 1969 року.

Зараз у Лівії ООН визнає Уряд національної згоди, його ж підтримує Туреччина. Але цей уряд контролює невелику частину країни.

Значно більшу територію, включно з нафтовими родовищами, контролює військовий диктатор Халіфа Хафтар. Його фінансово та в інші способи підтримує Росія.

У січні 2020 Туреччина на чолі з Ердоганом вирішила втрутитися у війну в Лівії та надіслати туди війська. Мовляв, з лівійською владою є договір про військову співпрацю, а зараз в уряду Лівії є потреба у військовій допомозі.



Трамп виступив категорично проти: мовляв, у Лівії й без того все складно.



Сирійці та лівійці, підтримувані Путіним, вирішили спільно протистояти Ердогану / Фото SANA

Зверніть увагу! Фактично 1 березня меморандум проти Туреччини підписали проросійські лівійські та сирійські сили. Радимо ознайомитися з матеріалом 24 каналу: Росія на Близькому Сході: війни, нафта та ядерна зброя.