Сирия и Ливия договорились совместно бороться против вмешательства армии Эрдогана

Представители пророссийского режима Асада в Сирии и временного правительства Ливии, непризнанного ООН, подписали совместный меморандум 1 марта. Страны договорились о "совместных шагах в противодействии турецкому вмешательству и агрессии".

Также сирийцы и ливийцы договорились о возобновлении работы дипломатических миссий в Дамаске (столица Сирии) и Бенгази (второй по величине город Ливии). О меморандуме рассказали в информационном агентстве SANA .

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Главное же, о чем договорились Сирия и временное правительство Ливии, это "о координации внешнеполитической деятельности и совместных шагах по противодействию турецкому вмешательству и агрессии против сирийского и ливийского народов" .

Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем подчеркнул: "Сирия и Ливия сталкиваются с похожими вызовами и внешним давлением, которые создали угрозу суверенитету и арабской национальной безопасности".

Представитель временного правительства Ливии вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш пожаловался на "опасное вмешательство Турции, которая направила в Ливию тысячи наемников".



Сирия и Ливия подписали меморандум 1 февраля / Фото SANA

Почему Сирия и Ливия – в похожей геополитической ситуации: коротко

Сирия: власть в Асада, интересы – у Эрдогана, Трампа и Путина

В Сирии у власти режим диктатора Башара Асада, который активно поддерживает Россия во главе с Путиным.

Противостоят Асаду в войне, которая длится с 2011 года, различные группы повстанцев и большая этническая группа курдов, проживающих в северных регионах Сирии и в восточных регионах Турции.

Турция опасается курдского сепаратизма, но одновременно и воюет в Сирии против режима Асада. Курдов же поддерживают США в лице Трампа, которые также являются союзниками Турции по НАТО.

27 февраля война в Сирии обострилась: российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных, погибли по меньшей мере 33 человека.



В ответ Турция начала активно наносить удары по сирийским войскам. Все новости о ситуации в Сирии на 24 канале – по этой ссылке.

Ливия: власть в Хафтара, интересы – у тех же Эрдогана и Путина, чуть меньше – у Трампа

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, как и в Сирии. 2011 считают годом так называемой Арабской весны.

Арабская весна – это ряд протестов и революций в нескольких арабских странах. Началась она в конце 2010 года в Тунисе, а продолжается до сих пор.

Именно во время Арабской весны сбросили в Ливии диктатора Муаммара Каддафи, руководивший страной с 1969 года.

Сейчас в Ливии ООН признает Правительство национального согласия, его же поддерживает Турция. Но это правительство контролирует небольшую часть страны.

Значительно большую территорию, включая нефтяные месторождения, контролирует военный диктатор Халифа Хафтар. Его финансово и другими способами поддерживает Россия.

В январе 2020 Турция во главе с Эрдоганом решила вмешаться в войну в Ливии и прислать туда войска . Объяснил свое решение Эрдоган так: с ливийскими властями есть договор о военном сотрудничестве, а сейчас у правительства Ливии есть потребность в военной помощи.



Трамп выступил категорически против : мол, в Ливии и так все сложно.



Сирийцы и ливийцы, поддерживаемые Путиным, решили совместно противостоять Эрдогану / Фото SANA