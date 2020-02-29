Тисячі сирійських мігрантів намагаються прорватися з Туреччини у Грецію: відео

Тисячі біженців намагаються прорватися у Грецію, після того як Туреччина відкрила свій кордон з Євросоюзом. Афіни звинувачують Анкару у використанні біженців з метою отримання грошей від ЄС на продовження війни у Сирії.

Загалом грецька сторона запобігла 4 тисячам нелегальних перетинів кордону. Про це у суботу, 29 лютого, повідомив речник грецького уряду Стеліос Пецас в ефірі державного телеканалу ERT.

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У буферній зоні між двома кордонами у пункті пропуску Кастаніс опинилися понад 500 людей. За даними грецького уряду, з турецького боку біля пункту пропуску зібралися ще 3 тисячі мігрантів.

Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які жбурляли в них каміння.

Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спецзасідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня у Загребі.

Мігранти прориваються у Грецію: дивіться відео

Що відомо про рішення Ердогана відкрити кордони для біженців

Півтора мільйона сирійських біженців уже зібралися біля кордону з Туреччиною. До слова, Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Про це Реджеп Ердоган заявив під час свого виступу щодо сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.

За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

Що про відкриття кордону кажуть Туреччина і Греція

У МЗС Туреччини пояснили, що не збираються змінювати свою міграційну політику. Втім наголосили, що більше не зможуть стримувати напливи мігрантів, які все більше скупчуються поблизу кордону.

Водночас Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

Шлях з азіатської до європейської Туреччини, який здолали біженці: дивіться карту