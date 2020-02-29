23:09
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Тисячі сирійських мігрантів намагаються прорватися з Туреччини у Грецію: відео

      - Читать новость на русском
      Мігранти прориваються з Туреччини у Грецію / Getty Images

      Тисячі біженців намагаються прорватися у Грецію, після того як Туреччина відкрила свій кордон з Євросоюзом. Афіни звинувачують Анкару у використанні біженців з метою отримання грошей від ЄС на продовження війни у Сирії.

      Загалом грецька сторона запобігла 4 тисячам нелегальних перетинів кордону. Про це у суботу, 29 лютого, повідомив речник грецького уряду Стеліос Пецас в ефірі державного телеканалу ERT.

      До теми: Ердоган таки відкрив кордони для біженців: у ЄС вже втекли 18 тисяч нелегалів

      У буферній зоні між двома кордонами у пункті пропуску Кастаніс опинилися понад 500 людей. За даними грецького уряду, з турецького боку біля пункту пропуску зібралися ще 3 тисячі мігрантів.

      Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які жбурляли в них каміння.

      Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спецзасідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня у Загребі.

      Мігранти прориваються у Грецію: дивіться відео

       

      Що відомо про рішення Ердогана відкрити кордони для біженців

      Півтора мільйона сирійських біженців уже зібралися біля кордону з Туреччиною. До слова, Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Про це Реджеп Ердоган заявив під час свого виступу щодо сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.

      За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

      Що про відкриття кордону кажуть Туреччина і Греція

      У МЗС Туреччини пояснили, що не збираються змінювати свою міграційну політику. Втім наголосили, що більше не зможуть стримувати напливи мігрантів, які все більше скупчуються поблизу кордону.

      Водночас Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

      Шлях з азіатської до європейської Туреччини, який здолали біженці: дивіться карту

       

      Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії: що відповіли в Росії
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини політики Греція біженці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Зеленський хоче оновити уряд: чи знайдеться в ньому місце для Тігіпка
      Анна Калюжна
      сьогодні , 22:26 Головні новини на 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок
      Ірина Вихрущ
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 19:30 Сотні суддів-зрадників отримуватимуть підвищені винагороди: обурливе рішення КСУ
      Ірина Шиба
      сьогодні , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук